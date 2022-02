Ecuador's Barcelona SC beat Uruguay's Montevideo City Torque in a penalty shootout after drawing 0-0 in 90 minutes. Barcelona now move to the second stage of the South American club tournament.

Penalty shootout:

104:08 PENALTY SCORED! Barcelona 0(8) - 0(7) City Torque

Goal: Leonai

notLiked

103:08 PENALTY MISSED Barcelona 0(7) - 0(7) City Torque

Penalty Miss: G. Chocobar - Saved

102:10 PENALTY SCORED! Barcelona 0(7) - 0(7) City Torque

Goal: E. Castillo

101:22 PENALTY SCORED! Barcelona 0(6) - 0(7) City Torque

Goal: N. Guzmán

100:30 PENALTY SCORED! Barcelona 0(6) - 0(6) City Torque

Goal: A. Preciado

99:40 PENALTY SCORED! Barcelona 0(5) - 0(6) City Torque

Goal: L. Morales

98:47 PENALTY SCORED! Barcelona 0(5) - 0(5) City Torque

Goal: B. Piñatares

97:54 PENALTY SCORED! Barcelona 0(4) - 0(5) City Torque

Goal: M. Allende

97:02 PENALTY SCORED! Barcelona 0(4) - 0(4) City Torque

Goal: L. Martínez

96:09 PENALTY SCORED! Barcelona 0(3) - 0(4) City Torque

Goal: N. Siri

95:05 PENALTY SCORED! Barcelona 0(3) - 0(3) City Torque

Goal: B. Castillo

94:15 PENALTY SCORED! Barcelona 0(2) - 0(3) City Torque

Goal: D. Arismendi

93:21 PENALTY SCORED! Barcelona 0(2) - 0(2) City Torque

Goal: J. Perlaza

92:35 PENALTY SCORED! Barcelona 0(1) - 0(2) City Torque

Goal: A. Peña

91:45 PENALTY SCORED! Barcelona 0(1) - 0(1) City Torque

Goal: C. Garcés

90:50 PENALTY SCORED! Barcelona 0 - 0(1) City Torque

Goal: J. Cejas