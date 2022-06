EFE

La japonesa Naomi Osaka no disputará el torneo de Wimbledon, por lo que renuncia totalmente a la gira de hierba, anunció en su cuenta de Instagram.



La actual número 43 del mundo no juega un partido oficial desde que perdió en la primera ronda de Roland Garros y ya ahí dejó caer que podría no disputar Wimbledon porque, al no haber puntos, lo ve como una exhibición.



"No sé por qué, pero si juego Wimbledon sin puntos es como una exhibición. Sé que no es verdad, pero en mi cerebro es así. No puedo dar el 100 %", dijo en París.

my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time 🥹🌱👋🏾 pic.twitter.com/mryWdKnitN — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022





La nipona, cuatro veces ganadora de Grand Slam y exnúmero uno del mundo, también se borró de Wimbledon el año pasado, tras su escándalo con las ruedas de prensa en Roland Garros y no juega en hierba desde 2019.



Osaka nunca ha pasado de la tercera ronda de Wimbledon y apenas ha ganado cuatro encuentros en el All England Club.