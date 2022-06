EFE

Luis Enrique, seleccionador de España, dijo que su equipo “ha estado bien en los cuatro partidos” de esta ventana de Liga de Naciones, que se va “satisfecho” con la imagen mostrada ante la República Checa y ha felicitado a Málaga porque “su afición estuvo soberbia”.



“Satisfecho”, así se sentía Luis Enrique tras la victoria ante la República Checa, donde su equipo “estuvo bien” ante una selección que sabe defender y presionar alto, que tiene físico y fue “muy difícil de combatir”.



“Hemos estado bastante bien, quizá nos faltó calidad para ocupar mejor los espacios al inicio. Los jugadores han estado muy efectivos ante la dificultad”, ha continuado el seleccionador nacional, que cree que se debe mejorar la paciencia con balón, ya que hay tendencia “a querer ir antes de tiempo y no podemos acelerar la jugada”.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Creo que el balance ha sido muy muy positivo".



➡️ "Estamos donde estamos por nuestro nivel y estoy contento por todo".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/0jRYlcgkZK — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2022

Las rotaciones han sido habituales en este último tramo de temporada para los jugadores internacionales. “Hemos intentado que participara la mayoría. Ahora empiezan sus vacaciones y tenían ganas”, y reconoce que en los entrenamientos “no han estado quizá al mismo ritmo competitivo”.



Su balance tras los cuatro partidos es positivo: “Tengo las mismas certezas desde el primer partido. No puedo cambiarlas por unos partidos a final de temporada. Tengo un grupo de 45-50 jugadores y ahora empieza una época de analizar lo que hemos hecho y esperar a septiembre”.



¿Qué se puede esperar de España? Que continúe con su idea de juego, ha argumentado Luis Enrique: “En septiembre vamos a ver lo mismo. Uno se siente a gusto cuando el rival reconoce que es difícil jugar contra nosotros. Vamos a competir y eso no nos lo va a negar nadie”.



Está “encantado” de que se vayan sumando más jugadores, algunos a los que ha halagado por su partido en Málaga como Rodri, Íñigo Martínez, Morata, Dani Olmo o Eric García, al que defendió por las críticas de los últimos días: “A ver si me destaca alguien hoy a Eric con el gran partido que ha hecho”.



En lo individual, ha destacado el partido de Gavi, al que define como un “volcán en erupción”, porque juega entre líneas "como nadie, se atreve, es osado, tiene gol, último pase y trabajo defensivo”.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Podríamos haber acabado el partido en la primera parte con un par de ocasiones más además del gol".



➡️ "Ha sido un partido luchado y trabajado porque el rival tiene un alto nivel".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/hpe6eL4tT9 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2022

Unai Simón salvó a España con dos paradas clave en la primera parte, y “más allá de que pueda acertar o equivocarse, nos aporta mucha tranquilidad y ha estado bien en la toma de decisiones”.



Asensio, “sin haber participado mucho en su equipo, nos gusta y él lo sabe. Lo que le pedimos lo tiene clarísimo”. ¿Cuál es el hándicap? Que hay otros que no están “que aportan cosas parecidas. Hoy ha estado muy bien en el aspecto ofensivo y defensivo”, ha analizado.



Por último, ha agradecido al público, que abarrotó las gradas con 30.300 espectadores. “En Málaga, los que han venido, han demostrado ilusión. Han estado soberbios desde el inicio. Es un gusto jugar así. El ambiente ha sido increíble y se ha respetado al rival en el himno. Eso es algo que debería repetirse en todos los estadios”.