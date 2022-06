EFE

Un cuarto de hora después de entrar al terreno de juego, el atacante del Nottingham Forest, Brennan Johnson, premió el empuje de Gales que evitó la derrota a tres minutos del final para arrebatar la segunda victoria seguida en la Nations League de Bélgica (1-1).



El tanto frustró al equipo de Roberto Martínez y frenó sus aspiraciones en la competición. Los diablos rojos se dejaron en Cardiff dos puntos clave para acentuar la presión sobre Países Bajos en la carrera por el liderato del Grupo. A Gales, el punto le vale de poco. Solo para maquillar sus números y evitar el pleno de derrotas en los tres primeros partidos.



Tras la goleada sufrida ante Países Bajos reaccionó Bélgica que arrolló después a Polonia. No pudo en esta ocasión a Gales que aún no conoce la victoria y que es último en la clasificación.



Resultó meritoria la puesta en marcha de Gales. El estímulo de la clasificación para el Mundial aún le dura al equipo de Robert Page que tiró de ímpetu para arrinconar en los primeros minutos a Bélgica que dejó en el banquillo a Eden Hazard.



Los progresos del jugador del Real Madrid han sido evidentes en esta Liga de Naciones y Roberto Martínez contribuye directamente a su evolución en un año en el que ha vuelto a pasar desapercibido. Cuantifica minutos y esfuerzos. Mima a Hazard el técnico español que subraya en cuanto puede la importancia para su selección de disponer de la mejor versión del que fuera su estrella. En el Cardiff City saltó al campo a falta de veinte minutos.



Gales sometió a Bélgica de entrada. Incluso marcó a los cinco minutos en una volea desde la frontal de Ethan Ampadu que fue revisada por el VAR y anulada por fuera de juego.



Insistió el equipo galés que contó con la aparición de Gareth Bale que pudo marcar al cuarto de hora después de una rápida acción que recogió Daniel James en la izquierda. Mandó un pase al área pequeña. Bale se adelantó pero su disparo se marchó alto.



Joe Allen se lesionó y fue un contratiempo para Page. Estaba cerca el descanso y Bélgica ya había empezado a reaccionar. Yannik Ferreira Carrasco encontró espacios y Kevin De Bruyne tomó el mando. Un tiro suyo desde el pico del área propició una gran parada de Wayne Hennesey. La estrella del Manchester City ya había aparecido un poco antes. En un contraataque donde encontró a Michy Batsuayi que tiró mal. Tampoco aprovechó la acción Leandro Trossard que no llegó al rechace.



El partido se rompió al inicio de la segunda parte. Bélgica ya se había adueñado del partido y en la primera que tuvo a la vuelta de vestuarios castigó a Gales. Tiró de velocidad el equipo belga que pilló descolocada a la zaga local. De Bruyne al mando. El balón llegó a Batsuayi que encontró a Youiri Tielemans que, desde el punto de penalti, colocó el balón pegado al palo.



Bélgica se adelantó. Y Gales tiró de ímpetu para encontrar la reacción. Tomó el balón pero careció de talento para resolver en los últimos metros. No tiene gol el plantel de Page si Bale, que se diluyó, no ve puerta.



El exjugador del Real Madrid fue cambiado en el minuto 73 cuando ambos técnicos recurrieron masivamente al banquillo. El partido entraba en un momento clave y Gales sacó al campo a Wes Burns, Rubin Colwill y Brennan Johnson de una tacada. Roberto Martínez apostó por Dennis Praet y también por Eden Hazard que ocupó el lugar de De Bruyne.



Se volcó en los minutos finales sobre el área de Koen Casteels que apenas tuvo que intervenir para sostener a su equipo. Sin embargo, encontró el premio cuando menos lo esperaba. En una jugada combinada que dejó en evidencia al centro de la zaga visitante. Aaron Ramsey, recibió el balón en la media luna. Se recompuso de un resbalón con una ruleta que acabó con un pase de tacón a Brennan Johnson que disparó raso para superar a Casteels.



Hubo suspense. El VAR tuvo que revisar la acción. No hubo fuera de juego y el tanto subió al marcador para premiar a Gales y frustrar a Bélgica.