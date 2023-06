EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, agradeció el éxito en la conquista de la Liga de Naciones a sus jugadores, que, aseguró, han recuperado "el gen competitivo" de la generación de oro del fútbol español que ganó dos Eurocopas y un Mundial.



"Todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria. Estaba seguro de que íbamos por la senda correcta. Esto es una carrera de fondo y esta victoria nos da fortaleza, confianza y tranquilidad. Es un grupo ganador que ha triunfado en todas las categorías y nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbraos a ganar. Recuperamos el gen competitivo", dijo en rueda de prensa.



España había caído de los dos últimos Mundiales y la última Eurocopa en la tanda de penaltis. Luis de la Fuente reconoció que habían trabajado mucho la tanda para intentar cambiar la fortuna en caso de que llegasen como ocurrió ante Croacia.



"Habíamos trabajado los penaltis ayer y en más días. Fue una jornada muy divertida en la que trabajaron con relajación, tiraron penaltis y Dani (Carvajal) los tiró muy bien. Tiene una personalidad fantástica, ha decidido tirarlo y confiábamos en su potencial como lanzador", afirmó.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa:



🗨 "Tenía fe ciega en este grupo, lo conozco muy bien. Estoy feliz por ellos". pic.twitter.com/JO2p88P29W — Relevo (@relevo) June 18, 2023





Pese a no tener la importancia de un Mundial o una Eurocopa, De la Fuente pidió que se ponga en valor la conquista de la Liga de Naciones. "Hay que valorarla y poner en su justa medida este logro. Participan los 16 mejores equipos de Europa y a semifinales llegan los cuatro mejores. Solo llegar a la final ya tenía importancia. Demos valor a esta victoria, nos hemos enfrentado a un gran equipo".



El técnico riojano opinó que España "había merecido ganar" antes de los penaltis pero la tanda hace "más épico" el triunfo. "El plan era controlar el partido, minimizar las virtudes de un súper equipo como Croacia. Estaba el peligro de la leyenda imbatible croata en la prórroga pero creo que hemos tenido más opciones que ellos y hemos competido hasta el final. Nos habría gustado liquidar el partido antes pero era muy difícil. La manera que se ha ganado da más valor".



No quiso protagonismo en la celebración De la Fuente, que tuvo una conversación con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que no desveló. "Ha sido un camino duro y era momento de relajarse, de soltar toda la tensión en una conversación de dos buenos amigos y disfrutar de un momento así".



"Esto no me lo esperaba porque hasta que uno no tiene esta oportunidad tenía otros objetivos, otras metas y responsabilidades. Era feliz en mi trabajo pero cuando a uno le nombran seleccionador, el gen competitivo te obliga a ganar todos los títulos. Tenía fe ciega en este grupo, le conozco muy bien, le he visto ganar en todas las categorías. Estoy feliz por ellos. Se pone un germen para recuperar el espíritu de 2010", sentenció.