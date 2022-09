EFE

Alemania cayó este viernes 0-1 ante Hungría y encajó la primera derrota de la era del seleccionador Hansi Flick, en un partido en que los húngaros fueron claramente mejores en la primera parte.



Hungría mostró prácticamente desde el saque las razones por las que ha sido hasta ahora la sorpresa en su grupo de la Nations League. Alemania necesitó más de dos minutos desde el inicio para sacar el balón de su propia mitad, y lo hizo con un balón largo de Antonio Rüdiger que no encontró a Serge Gnabry.



Cuando Hungría lograba poner la pelota en la mitad alemana, adelantaba sus líneas para presionar y cuando Alemania lograba salir el retorno húngaro era rápido.



Los alemanes no encontraban espacios. Trataban de superar a la defensa húngara con pases al vacío, pero no llegaban.



En el minuto 16, en un saque de esquina, llegó el gol húngaro. Domnique Szoboslai puso el balón a media altura cerca del primer poste, en el vértice del área pequeña, y Adm Szalai lo prolongó de tacón sorprendiendo a Thomas Müller, que lo marcaba, y a Marc André Ter Stegen.



Alemania no llegó a rematar a puerta hasta el minuto 27, con un disparo desviado de Leroy Sané tras un rebote en un saque de esquina.



Más tarde, en el minuto 39, un centro de David Raum encontró a Müller, que remató de cabeza a los brazos de Peter Gulacsi.



En la segunda parte Alemania reaccionó. Mejoró en la recuperación de la pelota en la mitad contraria y sus combinaciones se hicieron más precisas y las ocasiones empezaron a llegar.



En el minuto 51, Gulacsi reaccionó con una buena parada de pie ante un remate de Sané tras un buen pase al área de Ilkay Gündogan. En el 57 pudo marcar Werner y en el 60 un remate de Joshua Kimmich salió ligeramente desviado.



Hungría no mostró el nivel de la primera parte, pero tuvo sus opciones al contragolpe y en dos oportunidades Ter Stegen tuvo que intervenir ante remates de Adam y de Kleinheisler.