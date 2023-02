EFE

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, calificó el duelo de este jueves ante el Manchester United como un "examen" y una "oportunidad" para demostrar que el Barcelona puede competir "contra uno de los grandes de Europa.



El técnico español compareció ante los medios de comunicación en Old Trafford a un día de medirse al United en la Liga Europa.



"Es un partido muy difícil. El Manchester United es uno de los mejores equipos de Europa. A muchos niveles es el mejor Manchester United de los últimos años. En el Camp Nou mostraron mucha personalidad, mucho carácter, mucho ritmo. Nosotros necesitamos la mentalidad de ganar un partido grande en Europa", dijo Xavi.



"Es una ocasión perfecta para demostrar que el Barcelona puede competir contra uno de los grandes de Europa. Es un partido para competir. Es una oportunidad muy buena. Es un examen, cada partido para el Barça es un examen, este con más hincapié. Es una oportunidad muy buena para nosotros. Llegamos en un buen momento. Líderes en liga, en semis de Copa, y ya tenemos un título, la Supercopa de España.



Preguntado por qué título preferiría Xavi, si la Liga o la Liga Europa, el técnico fue claro: "No puedo tirar nada, somos el Barça, no podemos tirar nada. Tenemos cuatro títulos en juego y ya hemos ganado uno. Perder el jueves sería una decepción muy grande".



Sobre las bajas de cara a este duelo, Xavi destacó, además de las de Pedri y Gavi, la de Ousmane Dembelé.



"Pedri es el futbolista referencia del juego, no pierde el balón y Gavi es pura pasión que es lo que necesitamos. Son bajas muy sensibles, pero tenemos alternativas", agregó Xavi.