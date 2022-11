EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, lamentó que el sorteo de la Liga Europa, como anteriormente el de la Liga de Campeones, les haya deparado "el rival más difícil", en este caso el Manchester United.



"El Manchester United era el rival más difícil que nos podía tocar y de nuevo nos ha tocado el más difícil. Un rival histórico que tiene grandes jugadores y grandes individualidades y que ha crecido con la llegada de Ten Hag", ha declarado en rueda de prensa tras conocer el emparejamiento de dieciseisavos de final.

Uno de esos grandes jugadores que, según Xavi, tiene el conjunto inglés es Cristiano Ronaldo, a quien no considera un futbolista en decadencia. "Cristiano me parece una grandísimo jugador, ha marcado una época en el fútbol mundial y puede marcar diferencias todavía", aseguró.



El técnico del conjunto azulgrana no se ve favorito para ganar la Liga Europa -"eso es para las casas de apuestas", opinó-, aunque no esconde que este es uno de los objetivos de esta temporada.



Para lograrlo, el Barça debe empezar por doblegar al United, en una primera eliminatoria que será "un reto" para su equipo. "Se trata de un club histórico que también tienen la necesidad de ganar y no nos queda otra que competir. Los jugadores estarán más motivados si cabe", resumió.