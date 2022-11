EFE

Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, se mostró decepcionado por no haber podido lograr este jueves el primer puesto del grupo en la Europa League, aunque dijo sentirse satisfecho y contento por el buen rendimiento de su equipo y por el triunfo logrado ante la Real Sociedad.



“Es una decepción”, ha reconocido Ten Hag tras no haber logrado ser primeros de grupo, pero “hemos ganado el partido y hemos mantenido la portería a cero”, ha analizado el técnico neerlandés destacando las cosas positivas que ha dejado el encuentro.



“Hemos tenido problemas de lesiones arriba, con Anthony o Sancho, pero hay jugadores jóvenes que han salido y lo han hecho bien y estoy contento porque podemos encontrar opciones”, agregó.



No obstante, el técnico ha dejado claro que siempre quieren "ser el número uno". "Y cuando no lo somos es una decepción”, dijo. Cree que han "tenido ocasiones” para haber logrado el 0-2 , pero pese a todo ha dicho llevarse “cosas positivas”.



En su opinión, la Real Sociedad “ha hecho todo lo posible para romper el ritmo del partido y lo ha conseguido". "Ha logrado perder solo por un gol y les doy la enhorabuena”, agregó.