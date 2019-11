GOAL

El Sevilla goleó por 2-5 al modesto Dudelange luxemburgués en la cuarta jornada del Grupo A de la Liga Europa y certificó su clasificación para los dieciseisavos de final del torneo del que es pentacampeón con una exhibición goleadora cimentada antes del descanso, al que se fue con un contundente 0-4.



La primera mitad fue de absoluto dominio de los sevillistas, que aparcaron el derbi del domingo contra el Betis para sellar su pase a la siguiente fase de su torneo fetiche, y fue un festival de goles con sendos dobletes del israelí Munas Dabbur y de Munir El Haddadi, que volvió a marcar para hacer un triplete en una segunda parte en la que su equipo se relajó hasta el punto de que el débil Dudelante le acortó distancias con dos goles.



En su segunda salida en esta fase de grupos, a un pequeño estadio como el Josy Barthel y con el campo en muy malas condiciones, el técnico Julen Lopetegui revolucionó de nuevo el once, como ha hecho hasta ahora en este torneo, con nueve cambios respecto al partido ante el Atlético, el serbio Nemanja Gudelj otra vez de central, como el pasado sábado, y Munir y el israelí Munas Dabbur arriba como grandes novedades.



El irregular estado del césped marcó los primeros minutos de un choque al que el equipo sevillista, líder destacado del grupo y muy superior técnicamente al campeón luxemburgués, llegó con la lección aprendida de no confiarse, como había pedido Lopetegui, y de emplearse con la misma o más intensidad que su modesto rival.



Al Sevilla le costó al principio adaptarse al mal estado del terreno y el Dudelange, con un fútbol muy directo, fue el primero en avisar con un tiro con intención del alemán Dominik Stolz que sacó con la cabeza un defensa, aunque, con un fútbol de toque y buenas combinaciones, tardó muy poco en imponer su dominio y mayor calidad.



Sin embargo, y tras un remate fuera en una posición franca del luso Rony Lopes, muy activo, todo pareció ir rodado para el conjunto andaluz, que hizo gala de su intensidad, no concedió lo más mínimo a los luxemburgueses y, gracias a su presión y robos de balón, abrió el marcador a los 17 minutos con el primer gol como sevillista de Dabbur, tras un pase atrás de Rony Lopes previa pared con Nolito.



El 0-1 acrecentó la superioridad del Sevilla, que, sin sus teóricos titulares, demostró su condición de favorito en esta competición con un festival de efectividad máxima en su juego y de goles, con tres más por medio de Munir en el 27 a pase de Dabbur, otro del hispanomarroquí de falta directa en el 33 y un cuarto del israelí a nueve del descanso.



En la reanudación, y con todo ya decidido por ese incontestable 0-4, el Dudelange dio un paso adelante y merodeó más el área de un equipo visitante que, aún así, siguió imponiendo su ley pese a que las primeras ocasiones las firmaron los centroeuropeos con un cabezazo alto de Schnell y un tiro raso de Bernier que paró Bono.



Aún así, el Sevilla nunca se vio exigido por los luxemburgueses y, a las primeras de cambio, amplió su renta con el tercer gol de Munir, un gran tanto al picar el balón por encima del meta Joubert tras un pase en profundidad de un hiperactivo y motivado Dabbur, en la segunda asistencia del israelí y con los mismos protagonistas.



Tanta era la diferencia en el marcador que los hispalenses se relajaron, bajaron los brazos por la goleada a su favor y ello hizo que el Dudelante, en un arranque de orgullo, se creciera en una segunda mitad donde Lopetegui, quizás pensando en el derbi del domingo, retiró a Nolito, Óliver Torres y Jordán para dar entrada al holandés De Jong, el argentino Mudo Vázquez y el brasileño Fernando.



Con sus ataques rápidos en un alarde de coraje, el campeón luxemburgués acortó distancias con dos tantos en once minutos de su hombre más peligroso, Danel Sinani, al rematar primero en el área chica un centro desde la derecha de Bouchouari a los 69 minutos y resolver con un tiro ajustado en el 80 una jugada de su mejor aliado, Antoine Bernier.