EFE

Un penalti transformado por el ecuatoriano Enner Valencia en el tiempo añadido de la Europa League evitó el triunfo del Stade Rennes y empató 2-2 el marcador para frenar la caída Fenerbahce, que afrontó el tramo final con un jugador más por la expulsión del maliense Hamari Traore.



El ecuatoriano resultó providencial para el conjunto de Jorge Jesus. Suplente, saltó al campo en el minuto 66 en lugar de Michy Batshuayi. Al final, asumió la responsabilidad al transformar desde los once metros el tiro que salvó a su equipo.



No pudo cerrar un triunfo que tuvo en la mano el Stade Rennes en el Roazhon Park y al final cedió el liderato del Grupo B al Fenerbahce, igualados a puntos. El AEK Larnaca y el Dinamo Kiev completan el cuarteto.



El conjunto de Bruno Genesio no superó la resistencia visitante hasta la segunda mitad. Tres minutos de inspiración de Martin Terrier bastaron al cuadro galo para encarrilar el partido. El atacante abrió el marcador en el 52 a pase del noruego Birger Meling y asistió en el 54 a su compañero croata Lovro Majer para que volviera a batir a Altay Bayindir y ensanchar la renta.



Aún así, no lo tuvo claro hasta el final el Stade Rennes porque el conjunto de Jorge Jesús reaccionó. Acortó distancias a la hora de partido con el gol de Irfan Kahveci y afrontó el último tramo con un jugador más porque los locales se quedaron con diez hombres por la expulsión del maliense Hamari Traore.



Demasiadas facilidades para el Fenerbahce, que arrinconó a su rival y que consiguió el empate en el 92 gracias a un penalti cometido por Benjamin Bourigeaud transformado por Enner Valencia.



El Fenerbahce y el Stade Rennes lideran el grupo con cuatro puntos. El AEK Larnaca, que ganó al Dinamo Kiev (0-1), es tercero. El representante ucraniano, sin puntos, cierra la clasificación.