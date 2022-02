EFE

El jugador del Barcelona Pedro González 'Pedri' aseguró que, a pesar de no jugar los octavos de final de la Liga de Campeones, le da "muchísimo valor" a la Liga Europa, competición en la que el equipo azulgrana debutará este jueves en los dieciseisavos de final contra el Nápoles.

En la rueda de prensa previa al partido de ida ante el equipo italiano, el centrocampista canario animó a los aficionados a acudir al Camp Nou porque el equipo se va a "dejar la piel" para intentar obtener un resultado positivo.



"Le damos mucho valor a la Liga Europa. Es muy importante para nosotros, a pesar de que no estamos en la 'Champions'. Le tenemos que dar muchísimo valor y afrontamos la Liga Europa con muchas ganas de competir y de ganar", afirmó.



En este sentido, consideró lógico que el Barcelona sea uno de los aspirantes a levantar la segunda competición continental de clubes: "No creo que sea un peso ser favoritos. Siempre que jugamos la 'Champions' somos favoritos porque somos el Barça. El Barça siempre está acostumbrado a ganar".



Tras perderse el primer tramo de la temporada debido a problemas musculares, 'Pedri' se ha convertido en un jugador esencial en los esquemas de Xavi Hernández, un técnico que, en su opinión, "está ayudando muchísimo" a los jóvenes.



"Después de una lesión no sabes cómo volverás. Tenía la confianza de trabajar para volver lo mejor posible. Estoy muy contento con la confianza que me ha dado Xavi", agregó.



El centrocampista, de 19 años, se destapó en el último partido contra el Espanyol como goleador, uno de los puntos de mejora que se puso al principio de la presente temporada.



"Desde que acabó la temporada pasada me propuse llegar más al área. Xavi también me lo exige. Es una cosa que quiero mejorar y ojalá pueda seguir así", subrayó.



Preguntado por su progresión como jugador, recordó que todavía tiene que aprender "mucho" de veteranos como Sergio Busquets e insistió en seguir "mejorando día a día"