EFE

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, aseguró este miércoles que el partido ante el Betis de Europa League será "muy difícil" ya que el conjunto andaluz es "un equipo de calidad, con identidad clara, un gran entrenador y mucha experiencia".

Betis y Roma dirimirán este jueves en el Olímpico romano, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas entidades en partido oficial, el primero de los dos asaltos en siete días por la primacía del Grupo C de Europa League, que lideran los verdiblancos con seis puntos por tres de los italianos.

"La dificultad que tenemos es jugar contra un equipo de calidad, con una identidad clara, un gran entrenador y mucha experiencia. Tienen una filosofía propia que se ve en el modo que juega. Son un equipo que ha ganado y eso es algo que no es fácil si no eres de los tres mejores en España", declaró el técnico luso en la rueda de prensa previa al choque del próximo jueves en el Estadio Olímpico de Roma.

Mourinho recibirá al Betis en su coliseo, al que se encomendó para sacar la victoria: "Será un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos. Va a ser un once contra once más 60.000. El Benito Villamarín es un estadio fantástico que apoya a su equipo, pero yo me fio del mío, de mi banquillo y de los 60.000 aficionados".

La dudas en el once 'giallorosso' residen en el argentino Paulo Dybala y el italiano Lorenzo Pellegrini. Mourinho desveló que la 'Joya' "está bien" para jugar, pero que todavía tiene que hablar con Pellegrini para saber si está disponible o no.

"El Betis es un equipo con una gran cantidad de soluciones. Si juega Iglesias o William José, Canales o Fekir, Canales y Fekir... no lo sé. Como Pellegrini no me dirá lo que va a hacer, yo tampoco. Me repito: va a ser un partido difícil, un once contra once más 60.000", respondió al ser preguntado por su formación inicial y cómo frenar al Betis.

El setubalense está a una victoria de convertirse en el entrenador con más victorias en competiciones europeas, pero no es algo que le preocupe.

"No es un estímulo para mí. Estoy orgulloso de las 106 que llevo y cuando legue la 107 lo estaré también. Estaré siempre orgulloso de mi carrera. Cuando la finalice pensaré en esto. En este momento me interesa la próxima, siempre la próxima. Y la próxima es mañana, de nivel alto", explicó.

"Quiero vencer porque necesitamos los puntos, tenemos solo tres y no es suficiente", añadió.

Sobre una posible doble delantera formada por el italiano Andrea Belotti y el inglés Tammy Abraham, dijo: Pueden funcionar juntos. Son jugadores buenos, y los buenos juegan bien juntos".

"Algunos periodista dijeron a prncipio de temporada que no iban a poder jugar Abraham, Dybala, Pellegrini y Zaniolo juntos. Lamentablemente, por las lesiones, lo hemos hecho poco, pero cuando ha pasado ha funcionado", puntualizó.

Además, habló del estado de forma de Zaniolo: "Defensivamente aporta mucho, es normal que no firme 20 goles en una temporada. Es muy importante para nosotros, y para mí si marca más o menos no es algo dramático".

"Sin contar al Betis y al Leicester, equipos con un nivel altísimo, a lo mejor en Serie A hemos jugado con equipos de nivel superior a lo que nos hemos encontrado en Europa y por eso ha marcado más que en Italia", sentenció.