EFE

El Manchester United, convertido en uno de los principales favoritos al título de la Europa League tras eliminar en las rondas precedentes al Barcelona y al Betis, se cruza también en el camino del Sevilla, 'rey' de la competición y único equipo español superviviente.



Los ganadores de seis títulos en esta competición bajo la denominación actual y como Copa de la UEFA viven una campaña más que difícil en LaLiga Santander, en plena lucha por la salvación, pero tras salir de la Champions League han ido progresando en su torneo fetiche con difíciles rondas ante PSV Eindhoven y Fenerbahce gracias a sus victorias en el Ramón Sánchez Pizjuán en los partidos de ida.



El equipo que dirige Jorge Sampaoli acabó sufriendo tanto en Eindhoven como en Estambul, donde perdió por 2-0 1-0, respectivamente, pero consiguió el pase y, pese a sus deficiencias y problemas, tratará de hacer saltar la sorpresa, algo que no pudieron hacer ni Barcelona ni Betis, ante el rival que nadie quería, pero que la 'mano inocente' del exjugador húngaro Zoltan Gera, embajador de la final del Puskas Arena de Budapest, deparó.



En el historial entre ambos equipos, el conjunto español nunca ha perdido con el United, al que ha ganado dos partidos y ha empatado uno, pero la situación de ambos ahora parece ser muy distinta con pronóstico de partida a favor del bloque inglés en su camino a la final del 31 de mayo.



En los octavos de final de la Champions League 2017/18, tras el 0-0 en Sevilla, el equipo que dirigía el italiano Vincenzo Montella ganó en la vuelta 1-2 con un doblete del francés Wissam Ben Yedder, y en la semifinal de 2020, a partido único en Colonia, el cuadro andaluz ganó por 2-1 con dianas de Suso Fernández y del neerlandés Luuk de Jong.



En esta ronda el Sevilla tendrá el factor campo para la vuelta, circunstancia que no atemoriza al United, que sentenció la eliminatoria ante el Betis en la ida en Old Trafford y volvió a ganar en el Benito Villamarín en la vuelta.



Los ingleses persiguen su segundo título en esta competición después del ganado en 2017 ante el Ajax en la final, que de paso les daría el acceso a la próxima Champions League, aunque ahora mismo están en dicha zona en la Premier.



De superar el Sevilla el tremendo escollo del Manchester United, tendría una semifinal también durísima ante el ganador del Juventus-Sporting de Lisboa, un duelo entre otro de los favoritos, con tres títulos en su haber, y el cuadro luso, que sorprendió al Arsenal en octavos, al que apeó en el Emirates en la tanda de penaltis.



La Roma, verdugo de la Real Sociedad, se encontrará con el Feyenoord neerlandés, dos veces campeón del torneo (1974 y 2022) que vapuleó al Shakhtar Donetsk ucraniano en la vuelta (7-1). De ganar, el equipo de Jose Mourinho, se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Bayer Leverkusen germano y el Saint-Gilloise belga, la gran revelación, que está haciendo historia esta campaña



Podría producirse el reencuentro entre Mourinho y Xabi Alonso, técnico del Leverkusen, que coincidieron como técnico y jugador en el Real Madrid.



Los encuentros de cuartos de final tendrán lugar el 13 y el 20 de abril, las semifinales serán el 11 y el 18 de mayo y la final de Budapest el 31 de mayo.