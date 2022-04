EFE

El Leipzig y el Atalanta empataron este jueves (1-1) en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, en un partido que los italianos tuvieron encarrilado con el gol del colombiano Luis Muriel que pudo neutralizar el conjunto alemán gracias a un autogol de Davide Zappacosta, para dejar la eliminatoria en manos del choque de vuelta.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Luis Muriel marcó con un disparo desde catorce metros tras deshacerse de Benjamin Henrichs y Lucas Klostermann.



El gol llegó un poco de la nada. Hasta ese momento ninguno de los dos equipos había logrado generar claras ocasiones de peligro.



Los dos equipos presionaban alto, generaban pérdidas de balón en el contrario y ninguno de los dos lograba darle fluidez a su juego.



Tras el tanto, sin embargo, llegaron dos ocasiones claras para ambos equipos.



En el 22, Muriel el atacante más activo de los visitantes, estuvo cerca del segundo con un remate que salió ligeramente desviado y en el 24, tras una jugada iniciada por Dani Olmo, el Leipzig estuvo a punto de empatar con un disparo de André Silva desde unos 11 metros que se estrelló contra el poste izquierdo.



No obstante, la iniciativa empezó a llevarla el Leipzig que tras cada recuperación de pelota lanzaba ataques rápidos, buscando a Christopher Nkunku.



Sin embargo, en el último tercio al Leipzig le faltaba precisión lo que facilitaba la tarea defensiva del Atalanta que a medida que pasaban los minutos pareció sentirse cada vez más cómodo en el campo.



Poco antes del descanso Atalanta volvió a aparecer adelante y estuvo otra vez cerca del segundo con un remate al poste de Pasalik.



El Leipzig parecía no encontrar el camino y estar negado con el gol. Especialmente cuando en el minuto 58 André Silva desperdició un penalti que se había producido por una falta de Demiral contra Nkunku dentro del área.



No obstante, en el 58 el Leipzig encontró el empate con un tanto en propia puerta de Davide Zappacosta que desvió hacia la portería de Muso un centro lanzado por Angeliño.



El gol no desencajó al Atalanta que siguió controlando el partido y solo sobre el final se vio bajo alguna presión ante los avances del Leipzig.



Ahora la eliminatoria se decidirá en la vuelta al Bergamo con posibilidades para los dos equipos.