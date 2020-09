Jules Koundé ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada del Sevilla. El francés ya ha sonado para marcharse y se le ha vinculado como clubes con el Real Madrid pero tiene claro que se quiere quedar en el club.



"Soy jugador del Sevilla, estoy bien aquí. Hay una frase que repetimos mucho y a veces parece que se dice sin pensarlo, pero la realidad es que en el mundo del fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar. De momento soy jugador del Sevilla y estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo. A dí de hoy, me quedo en el Sevilla. Ahora mismo no pienso en un futuro a largo plazo, lo que sé es que estoy contento en el Sevilla y muy agradecido, porque es un honor estar en este club, en el que he crecido mucho. Soy feliz", explicó en Estadio Deportivo.



Su crecimiento en el Sevilla: "He crecido mucho, he mejorado en muchas cosas, como mi concentración, un aspecto en el que he ganado mucho, y también técnicamente. Cuando llegué necesité un tiempo de adaptación, ya que aquí se juega más rápido y la plantilla es diferente, con más calidad que en el equipo del que vine. También he crecido en el juego aéreo y tácticamemte, porque vemos muchos vídeos y hablo mucho con el míster y el cuerpo técnico. Mi objetivo cada año es crecer como futbolista y progresar. Es lo que me motiva".



Ganar la Europa League: "Fue increíble. Competimos a un nivel altísimo, contra equipos que son de Champions, como Inter, Manchester United, Roma... Mi primer título ha sido uno mayor, de los más importantes de Europa y además de la forma que lo conseguimos, contra rivales de mucho nivel".



Debutar en la Champions: "Es la competición más bonita para un jugador y para un club, pero ahora tenemos un superpartido en la Supercopa contra el mejor equipo del mundo en este momento. Es un buen reto que nos va a servir para ver dónde estamos como equipo".



La final contra el Bayern en la Supercopa: "Veo capacitado al equipo para ganar al Bayern. Estoy seguro de que daremos la cara y que vamos a competir muy bien. Tenemos posibilidades de ganarle aunque sea un equipo muy grande con futbolistas de mucho talento. Si preparas una final y no vas pensando que la puedes ganar mejor no presentarse. Siempre que afrontamos un partido creo que lo podemos ganar, y ésa es la mentalidad con la que tenemos que ir. La única forma de preparar un partido es con mentalidad ganadora".