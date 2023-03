EFE

El Betis concluyó su caminar por la Liga Europa al caer eliminado en los octavos de final por el Manchester United, equipo que trajo a Sevilla la eliminatoria muy encarrilada con el 4-1 logrado en la ida y que en esta ocasión volvió a imponerse al rival, por 0-1 con gol en la segunda parte del internacional inglés Marcus Rashford.



Como en el primer partido, el equipo español hizo un buen primer tiempo, en el que superó al inglés aunque sin tener claridad en el remate, pero también como en Manchester, sus rivales marcaron pronto en la segunda y controlaron la situación.





El United visitaba esta temporada por segunda vez el estadio Benito Villamarín, aunque en esta ocasión con la posibilidad de acceder a los cuartos de final de la Liga Europa, una situación muy diferente a cuando el pasado 10 de diciembre jugó un amistoso al aprovechar ambos equipos el parón por la disputa del Mundial Qatar 2022.



Entonces, la formación que entrena el neerlandés Erik ten Hag, que no contaba con hasta catorce de sus jugadores que habían sido llamados para el Mundial, perdió 1-0 con un gol del mediapunta francés Nabil Fekir, quien ahora fue el no podía estar en esta cita al sufrir hace unas semanas una grave lesión de rodilla por la que se pierde lo que resta de campaña.



Esa victoria de la formación verdiblanca, en un encuentro en el que reapareció el este jueves titular Juanmi Jiménez tras tres meses de baja por otra grave lesión, se quedaba muy corta para lo que los del chileno Manuel Pellegrini debían hacer ahora tras el 4-1 encajado hace una semana en el estadio Old Trafford.

De entrada, el técnico suramericano fue fiel a su habituales rotaciones y dejó en el banquillo a futbolistas básicos como Sergio Canales y Borja Iglesias, mientras que su colega en el conjunto ingles tampoco contó con dos de sus mejores hombres en el ataque, el brasileño Antony y el argentino Alejandro Garnacho, estos por mermas físicas.



El Betis salió sin complejos, sin nada que perder, y se aprovechó de que el United no se reculó para sorprenderle en recuperaciones de balón, con lo que pronto Juanmi y Joaquín Sánchez estuvieron cerca de marcar, pero a ambos el balón se les fue muy ajustado a la izquierda del meta madrileño David de Gea.



Esas dos buenas acciones no hizo mas que redoblar los esfuerzos para empezar el camino hacia la proeza y que sus rivales mostraran también algo de inestabilidad para defender y para montar ataques, pero el tiempo corrió en contra de los locales, que además se vieron obligados a hacer un cambio forzado a los veintiséis minutos por la lesión del lateral izquierdo brasileño Abner Vinicius.



El equipo español, pese a que el inglés quiso controlar la situación con el control de la posesión del balón, fue el que mas ganas le puso en el área adversaria, aunque sin precisión en el último remate, mientras que el que estuvo cerca de marcar en el último lance de la primera mitad fue el extremo uruguayo del United Facundo Pellistri, quien a la salida de una falta estrelló el balón en un poste.

Si en el comienzo del partido el Betis necesitaba marcar pronto para redoblar sus ilusiones de remontada, en el segundo tiempo ya fue con todo a por ese gol que, al menos, le diera la victoria, pero ello también dio opciones al rival para irse con mas espacios hacia la portería del portugués Rui Silva.



Rashford gozó de dos claras oportunidades para poner el 0-1 sin tener el punto de mira acertado, aunque a la tercera ya no perdonó y logró un gran tanto con un derechazo desde fuera del área, con lo que a los diez minutos de la reanudación se puso mas tierra de por medio en la eliminatoria.



El tanto hizo reaccionar a los dos banquillos para agotar los cambios y repartir esfuerzos en un encuentro en el que estaba todo dicho sobre el vencedor de la ronda pero en el que aún quedaba para el conjunto verdiblanco el intento de poner otro resultado que no fuera una nueva derrota, lo que no consiguió.