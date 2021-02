EFE

El Granada siguió haciendo historia y en su primera participación en las competiciones europeas logró el pase a los octavos de final de la Liga Europa, pese a caer por 2-1 ante el Nápoles, en una jornada en la que el Villarreal también se clasificó para la siguiente ronda tras vencer por 2-1 al Salzburgo.



Ronda de octavos en la que también estará el Arsenal Inglés, tras derrotar por 3-2 al Benfica, gracias a un gol del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang a falta de tres minutos para la conclusión del tiempo reglamentario.

𝑪𝑳𝑨𝑺𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺



💯 Estos son los equipos que estarán en el sorteo de octavos de final‼



¿Tu favorito?



Ni el dominio absoluto de los de Mikel Arteta, que se adelantaron a los 21 minutos con el tanto del delantero gabonés, impidió a los “gunners” sufrir lo indecible para eliminar a un Benfica, que puso contra las cuerdas a los londinenses con su eficacia.



Y es que los “encarnados” no desaprovecharon los dos únicos disparos que efectuaron entre los tres palos en todo el partido para dar la vuelta al marcador (1-2) con los goles de Diogo Gonçalves (m.43) y Rafa Silva (m.61).



Un resultado que obligaba al Arsenal, tras el 1-1 de la ida, a anotar, al menos, dos tantos para seguir vivo en la competición.



Objetivo que los londinenses lograron gracias a los tantos de Kieran Tierney, que firmó en el 67 el 2-2, y del gabonés Aubameyang, que se convirtió en el héroe al firmar de cabeza a los 87 minutos el definitivo 3-2.

Igualmente sentenció con un doblete la clasificación del Villarreal para los octavos de final el delantero Gerard Moreno, que firmó los dos tantos del conjunto castellonense en su victoria (2-1) sobre el Salzburgo.



Relajado quizá por el 0-2 que lograron en la ida, los de Unai Emery se vieron sorprendidos en la primera parte por un Salzburgo, que se adueño por completo del encuentro antes del descanso.

Octavos de final ✅

🤩 ¿A quién apoyas?



🇳🇱 Ajax

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇭🇷 Dínamo de Zagreb

🇺🇦 Dínamo de Kiev

🇪🇸 Granada

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇮🇹 Milan

🇳🇴 Molde

🇬🇷 Olympiacos

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🇮🇹 Roma

🇺🇦 Shakhtar

🇨🇿 Slavia de Praga

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇪🇸 Villarreal

🇨🇭 Young Boys





Pero la efectividad de Gerard Moreno, que primero igualó a los 40 minutos el tanto inicial de Mergim Berisha para el Salzburgo, y posteriormente firmó el definitivo 2-1 de penalti, otorgaron el triunfo y la clasificación al Villarreal.



Igualmente logró el billete para la siguiente ronda el Granada, que en su primera participación en las competiciones europeas, siguió haciendo historia, tras sellar su pase a los octavos de final de la Liga Europa, pese a caer este jueves por 2-1 ante el Nápoles.



Los de Diego Martínez hicieron valer el 2-0 de la ida, en un choque que se complicó para los granadinos, incluso antes de empezar, con la lesión del venezolano Darwin Machís durante el calentamiento.



Contratiempo al que se unió el gol del polaco Piotr Zielinski para el Nápoles a los tres minutos del inicio del partido, pero ni aún así se hundió el Granada, que igualó la contienda (1-1) a los 25 minutos con un soberbio cabezazo de Ángel Montoro.

❤️🤍 El @GranadaCdeF prolonga su idilio en Europa 💫



✅ Temporada de debut

👏 Clasificado a octavos de final





Un gol que hizo estéril el posterior tanto del español Fabián Ruiz para un Nápoles, que pese a alzarse con la victoria (2-1) en el partido no pudo evitar la eliminación ante un Granada, que quiere seguir haciendo historia en Europa.



Como también hizo historia el Molde noruego, que protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final, tras eliminar al Hoffenheim alemán, al que de nada le sirvió el 3-3 que logró fuera de casa en el choque de ida.



Dos tantos del centrocampista Eirik Ulland-Andersen sellaron el triunfo (0-2) del Molde en Alemania, que certificó la clasificación del conjunto nórdico.



Igualmente estarán en la siguiente ronda el Rangers, que tras vencer por 3-4 en la ida, este jueves volvió a doblegar por 5-2 al Amberes belga, en un choque en el que el colombiano Alfredo Morelos fue el encargado de abrir el marcador para el conjunto escocés.

🇨🇴 ¡Colombia, presente en la Europa League!



⚽️ Alfredo Morelos



¿Logrará el billete a la siguiente ronda? 🧐



Tampoco falló el Ajax que apeó de la competición al Lille, flamante líder de la Liga francesa, tras imponerse, como ya hiciera en la ida, a los “dogos” por 2-1 con los goles de Davy Klaassen y el brasileño David Neres.



Por su parte, el Shakthar Donetsk selló su billete para los octavos al doblegar por 1-0 al Maccabi Tel Aviv, al que ya había vencido por 0-2 en la ida, con un gol de penalti en la segunda mitad del brasileño Júnior Moraes.

El Milan certificó con más apuros de los esperados su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, tras hacer valer el empate 2-2 que logró fuera de casa en la ida, tras igualar este 1-1 con el Estrella Roja en San Siro.



Una ronda de octavos de final en la que también estará el Manchester United, tras empatar 0-0 con la Real Sociedad en el choque de vuelta de una eliminatoria, que los “diablos rojos” habían dejado sentenciada con el contundente 0-4 que lograron en la ida.

Circunstancia que no impidió al conjunto donostiarra, que mejoró notablemente con relación al partido disputado hace una semana en Turín, tratar de buscar el milagro en Old Trafford.



Pero las esperanzas de remontada de los de Imanol Alguacil se desvanecieron con el penalti fallado por Mikel Oyarzabal a los 13 minutos de juego.



Un error que pareció acabar con cualquier opción de los “txuri urdin”, que al menos lograron despedirse de la competición con un empate en el “teatro de los sueños”, que ratificó la clasificación del Manchester United para la siguiente ronda.



Octavos de final en los que no estará el Bayer Leverkusen, que completó la aciaga jornada para los equipos alemanes, que vieron también despedirse del torneo al Hoffenheim, tras caer eliminado ante el Young Boys.



El conjunto suizo, que ya se impuso en la ida por 4-3, volvió a vencer (0-2) a los del neerlandés Peter Bosz con los goles en la segunda mitad del francés Theoson Siebatcheu, que ya anotó un doblete en el primer partido, y de Christian Fassnacht.



Igualmente cayó eliminado el Leicester inglés, que se vio sorprendido por un Slavia de Praga que se hizo con el triunfo (0-2) en el King Power stadium y la clasificación con los goles de Lukas Provod y el senegalés Abdallah Sima en la segunda mitad.



El que no falló fue el Milán, que hizo valer el 2-2 que logró en Belgrado en el partido de ida, tras volver a empatar, en esta ocasión 1-1 con el Estrella Roja en San Siro.



Ni el tempranero tanto del marfileño Frack Kessié, que adelantó a los locales a los 9 minutos de penalti, evitó el sufrimiento para los de Stefano Pioli, que vieron peligrar su continuidad en el torneo con el tanto del empate (1-1) del Estrella Roja.



Pero la expulsión del jugado serbio Marko Gobeljic, que vio a los 70 minutos la segunda cartulina amarilla, acabó con las opciones de clasificación del Estrella Roja.



Muchos menos apuros paso el Roma, que selló su billete para los octavos de final tras imponerse por 3-1 a un Braga, al que ya había derrotado por idéntico marcador en la ida.

🔴🟠 La @ASRomaEspanol gana en condición de local gracias a las dianas de Džeko y Carles Pérez.

Un triunfo con claro sabor español gracias a los tantos de Carles Pérez, que anotó el momentáneo 0-2, y de Borja Mayoral, que estableció en la prolongación el definitivo 3-1 para el conjunto italiano.



Por su parte, el Olympiacos logró la clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, pese a caer por 2-1 ante el PSV Eindhoven, gracias a un gol a falta de dos minutos para la conclusión del egipcio Ahmed Hassan, que hizo valer el 4-2 que logró el equipo heleno en el choque de ida.



También estará en la siguiente ronda el Dinamo de Zagreb, que derrotó por 1-0 al Krasnodar, al que ya se había impuesto en la ida por 2-3, con un tanto de Mislav Orsic a la media hora de la primera mitad.



Más tuvo que esperar el Dinamo de Kiev que no logró hasta falta de siete minutos para la conclusión el gol de la victoria (0-1) sobre el Brujas, obra de Vitaly Buyalskiy, y que rompió la igualada (1-1) que ambos conjuntos firmaron en la ida.