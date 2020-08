EFE

Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, aseguró este martes que el partido de octavos de final de la Liga Europa de este miércoles contra el Getafe, en Gelsenkirchen, será deportivamente "sucio", referido a la gran capacidad competitiva de su rival.



"Estamos listos para esta competición. Tenemos claro que encaramos a un rival duro. Sabemos que será un partido (deportivamente) sucio, en el que deberemos sufrir. Pero pienso que tenemos la madurez suficiente para encararlo", afirmó Conte en la rueda de prensa virtual de la víspera.



El preparador del Inter destacó el nivel competitivo del Getafe y recordó que este año, pese a "no hacer partidos espectaculares" a nivel de juego, ha hecho sufrir a los grandes de la Liga española como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético Madrid.







El equipo de Bordalás perdió 1-0 el último duelo jugado contra el Real Madrid, cayó 2-1 en el Camp Nou llevando al límite al Barcelona, y cayó 2-0 y 1-0 ante el Atlético, en la primera y en la segunda vuelta.



"Estudiamos al Getafe. Vimos que incluso en partidos contra el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético no salieron resultados espectaculares. Los grandes tuvieron que sufrir, incluso ganando de manera muy justa, por pocos goles", afirmó Conte.



"Esto lo dice todo sobre la fuerza de este equipo. Sabe jugar su fútbol, jugar los balones altos, sus delanteros son fuertes, ayudan a la defensa y saben guiar los contragolpes. Sabemos que va a ser un partido duro", agregó.



"Tenemos que demostrar que nos merecemos pasar. Si somos mejores, avanzaremos. Y si no, terminaremos nuestro camino", concluyó el técnico.



Tras las polémicas levantadas el sábado, cuando arremetió públicamente contra su directiva por una presunta falta de apoyo, Conte insistió este martes en que lo importante "es el bien del Inter" y que "no cuenta el 'yo' sino el 'nosotros'".

Empieza la rueda de prensa de José Bordalás y Jaime Mata. pic.twitter.com/EWe4RtrWiD — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 4, 2020





"No interesa si esta competición es importante para mí. Es una competición importante para el Inter. Deberemos darlo todo parra salir sin remordimientos. No sabemos dónde llegaremos, pero sabemos que debemos darlo todo", dijo.



También consideró que su equipo, que acabó la Serie A en la segunda posición, detrás del Juventus Turín, está capacitado para aguantar la presión y que llegar hasta el final en esta Liga Europa haría más rápido el crecimiento de sus jugadores.



"La presión es correcta. Ya tuvimos la presión de recuperar posiciones, de mantener nuestra posición en la Serie A. Los últimos tres partidos contra Génova (victoria 3-0), Nápoles (2-0) y Atalanta (2-0) han demostrado que este equipo está mejorando y bajo este punto de vista estoy contento. Espero que mañana sea otro paso, que demos una buena respuesta" afirmó.



"Ganar ayuda a ganar. Hay poco que decir. Las victorias dan confianza. Nunca es fácil, si ganas significa que tienes un nivel importante", sentenció.



El técnico interista compareció en rueda de prensa acompañado por el capitán, el portero esloveno Samir Handanovic, quien aseguró que la plantilla llega a la cita con el Getafe en forma bajo todos los puntos de vista.



"Estamos bien físicamente, psicológicamente también y estamos listos para darlo todo. Dónde nos llevará esto no lo sé, pero todos tienen que saber que lo daremos todo para llegar hasta el final", afirmó.



"Demostramos en los últimos cuatro partidos que estamos bien. Todo el equipo trata de no recibir goles. Crecimos a nivel de motivación y esto es fundamental para lo que nos espera", concluyó.