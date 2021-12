EFE

El Barcelona disputará el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Nápoles en el Camp Nou el 17 de febrero a las 18:45 horas (12:45 ET) , mientras que el Betis visitará al Zénit el mismo día y a la misma hora y el Sevilla y la Real Sociedad lo harán a las 21:00 (3:00 PM ET) ante el Dinamo Zagreb y el Leipzig, respectivamente.



Los choques de vuelta se disputarán el jueves 24 de febrero y, a las 3:00 PM ET, el Barcelona jugará en el estadio Diego Armando Maradona y el Betis recibirá al Zénit en el Benito Villamarín; en el tramo de las 12:45 ET, la Real Sociedad jugará en Anoeta contra el Leipzig y el Sevilla lo hará en Croacia ante el Dinamo Zagreb.

El @sscnapoli, rival del Barça en la Europa League



𝐈𝐃𝐀

🏟️ Camp Nou

📅 17 de febrero



𝐕𝐔𝐄𝐋𝐓𝐀

🏟️ Diego Armando Maradona Stadium

📅 24 de febrero pic.twitter.com/GYLKHzSE2g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2021





FECHAS Y HORARIOS DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA LIGA EUROPA





Partidos de ida, jueves 17 de febrero de 2022:



-----------------------------------------------------------------



Barcelona - Nápoles (18:45)



Zenit - Betis (18:45)



Borussia Dortmund - Rangers (18:45)



Sheriff Tiraspol - Braga (18:45)



Sevilla - Dinamo Zagreb (21:00)



Atalanta - Olympiacos (21:00)



Leipzig - Real Sociedad (21:00)



Oporto - Lazio (21:00)



Partidos de vuelta, jueves 24 de febrero de 2022:



Dinamo Zagreb - Sevilla (18:45)



Olympiacos - Atalanta (18:45)



Real Sociedad - Leipzig (18:45)



Lazio - Oporto (18:45)



Napolés - Barcelona (21:00)



Betis - Zénit (21:00)



Rangers - Borussia Dortmund (21:00)



Braga - Sheriff Tiraspol (21:00)