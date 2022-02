EFE

El Barcelona ha decidido que Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres sean los jugadores incorporados en el mercado de invierno que jueguen la Liga Europa, por lo que ha dejado fuera de la lista de inscritos a Dani Alves en cumplimiento de la normativa de la UEFA que solo permite inscribir a tres fichajes de invierno en la segunda competición continental.



El Barcelona incorporó a cuatro jugadores y, según el reglamento de la Liga Europa, sólo podía dar de alta en la competición a tres fichajes invernales.

Finalmente, Alves, de 38 años, ha sido el fichaje que ha sacrificado el técnico Xavi Hernández, que, además de los 24 jugadores del primer equipo, ha incluido a ocho jugadores del filial: Ilias Akhomach, Astralaga, Balde, Arnau Comas, Jandro Orellana, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alvaro Sanz y Arnau Tenas.



Además de Alves, Xavi no podrá contar con Ez Abde y Ferran Jutglà, dos jugadores del Barça B habituales en sus alineaciones, que no han podido ser dados de alta en la UEFA porque todavía no llevan dos años en el club.

Esta es la lista de 32 jugadores del Barcelona para disputar la Liga Europa: Ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Ansu Fati, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Luuk De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Mingueza, Umtiti, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Balde, Álvaro Sanz, Comas, Arnau Tenas, Akhomach, Astralaga y Jandro.



Todos ellos son susceptibles de ser convocados por Xavi Hernández para medirse al Nápoles en los dieciseisavos de final de la Liga Europa que arrancarán el próximo 17 de febrero con el partido de ida que se disputará en el Camp Nou.