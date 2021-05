EFE

El defensa del Villareal Raúl Albiol señaló en rueda de prensa que el Manchester United, rival al que se medirán el próximo miércoles en la final de la Liga Europa, es "un gigante del fútbol" por lo que considera que es lógico que parta como favorito para ganar el título.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



“No miro apuestas. A alguien deben poner favorito; y, por historia y presupuesto, es normal que sean ellos. Son un gigante del fútbol y es normal que el favorito sea el Manchester. Ésta es nuestra primera final y eso siempre se tiene en cuenta”, explicó.



El veterano defensor, que ya ha vivido varias finales a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, comentó que en este tipo de partidos “hay que ser naturales y estar tranquilos, ahora ya estás en el final, por lo que debes ser fuerte durante el partido".



“Todos han vivido cosas en el fútbol, es algo personal, sobre todo es vivirlo tú mismo y estar muy concentrado. Sabemos que solo lo podemos ganar como equipo y debemos prepararlo así, ese es nuestro camino. Por lo que todos somos importantes”, prosiguió.







"El equipo ha crecido en esta temporada, ha ido mejorando en los malos y buenos momentos, por lo que ahora ya toca poner esa experiencia encima de la mesa en estos dos partidos”, apuntó en referencia también al encuentro frente al Real Madrid de la última jornada de LaLiga donde se juegan la clasificación para la Liga Europa.



Albiol destacó que el objetivo del equipo era llegar al final de la temporada con opciones europeas en liga y con opciones de poder ganar un título. "Son dos partidos bonitos contra dos equipos históricos como Real Madrid y Manchester United, muy ilusionados por las dos cosas”, recalcó.



La final europea será la quinta para el entrenador Unai Emery, que ganó las tres primeras con el Sevilla. "La figura de Emery es muy importante, tiene mucha experiencia y es ganador en esta competición. Seguro que nos ayudará antes del partido, pero es verdad que ahora somos los jugadores los que debemos dar el máximo, estar tranquilos y saber lo que hemos mejorado a lo largo de este camino. Siempre sueñas con esto y ahora estamos en este escenario y con una final”, señaló.



Preguntado por el tipo de partido que espera en la final dijo que "sabemos la pegada que tienen, son un equipo muy ofensivo y de jugadores de mucho nivel y que marcan muchos goles. Son un equipo con mucho potencial en ataque, por lo que nos van a exigir mucho. Esperamos un partido cerrado, ya que un partido abierto nos complicará mucho”.



Albiol destacó la figura del delantero uruguayo Cavani. "Lo conozco porque es muy querido en Nápoles. Sabemos el grandísimo jugador y goleador que es. Y no me extraña que a su edad siga en el estado de forma en el que está. Me extrañó mucho que después de acabar contrato estuviera tanto tiempo sin equipo. Los uruguayos viven el fútbol en el alma, estará muy feliz, creo que ha renovado. Hay que estar preparados, porque si no es Cavani será otro delantero; porque es lo que pasa en las finales", advirtió.



Respecto a sus opciones de entrar en la convocatoria del seleccionador Luis Enrique para la Eurocopa, el central relató que "no me entran más cosas en la cabeza. Cavani, Real Madrid... solo puedo estar pensando en los dos partidos que me quedan que son los más importantes para mi equipo y para mí".



"Cuando termine todo esto saldrá la lista y no puedo pensar en eso. El último año no he ido y sólo puedo centrarme en lo que depende de mí. Si juego, acabar al máximo nivel", concluyó.