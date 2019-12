Sevilla, por la clasificación en Europa League: así se jugará la jornada

EFE

Arsenal, Oporto y Roma son tres de los equipos que partían como favoritos que deben cerrar su clasificación para dieciseisavos de final de la Liga Europa en la última jornada de la fase de grupos, que se disputará este jueves.

Junto a este trío aún no han certificado su pase equipos como el Lazio, el Borussia Mönchengladbach, líder de la Bundesliga, el Einchtracht Fráncfort, semifinalista de la pasada edición, históricos como el Rangers y el Feyenoord, o el propio Getafe.

