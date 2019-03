El Inter no puede con el Eintracht Frankfurt y queda fuera de la Europa League

GOAL



Sin Lautaro Martínez, por sanción, y sin Mauro Icardi, que no está en el equipo desde que fue despojado de la capitanía, el Inter perdió 1-0 ante el Eintracht Frankfurt, en Milano, y se despidió de la Europa League en octavos de final.



El gol de la victoria para los alemanes llegó a los 5 minutos de juego: Luka Jovic, a quien el Barcelona estuvo siguiendo de cerca esta noche, le ganó a la defensa de Inter dentro del área y colgó la pelota por encima de Samir Handanovic, directo al fondo de la red.



El enfrentamiento fue parejo, el equipo de Adolf Hütter tuvo chances de marcas otro gol, pero no fueron efectivas y no las pudieron concretar. Por otro lado, los locales no hicieron mucho para ganar el juego, sumado a la obligación de marcar dos goles y revertir la serie.

Mientras Frankfurt espera al sorteo de los cuartos de final, este viernes en Suiza, Inter jugará el próximo domingo el clásico ante Milan por la Serie A para recuperarse de la eliminación.