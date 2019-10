Con doblete del 'Mudo' Vázquez, Sevilla golea al Dudelange

EFE

El Sevilla, superior al Dudelange luxemburgués pero con nula efectividad en la primera parte, tuvo que esperar a la segunda para golear (3-0) a su rival y consolidarse como líder destacado del grupo A de la Liga Europa, en la que cuenta por victorias sus tres primeros partidos de esta fase.



El equipo de Julen Lopetegui creó una multitud de ocasiones ante la meta del débil rival, aunque fue el argentino Franco 'Mudo' Vázquez el que en la segunda mitad tuvo premio a su insistencia y logró los dos primeros tantos en un partido que remató Munir El Haddadi con el tercero.



Los sevillistas, con diez jugadores que no fueron titulares el pasado domingo en este mismo escenario ante el Levante (1-0), se encontró con un rival que se plantó en el Sánchez Pizjuán sin ninguna presión debido a la gran diferencia de potencial y con ganas de reivindicar su ilusión de ser la sorpresa del grupo.



El conjunto que entrena el belga Bertrand Crasson, que ya había ganado en la primera jornada en Nicosia ante el APOEL (3-4), aunque perdió en la segunda como local frente al Qarabag azerbaiyano (1-4), se defendió como pudo de las acometidas sevillistas, pero no renunció tampoco a irse hacia la meta que este jueves defendió el marroquí Yassine Bono.

🚨 ¡¡FINAL EN NERVIÓN!! ➕ 3⃣



Los dos goles del Mudo y el de @Munirhaddadi nos dan la victoria en una nueva noche europea en el Ramón Sánchez-Pizjuán. ¡Vamos, equipo! ⚪️🔴#UEL #vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/uxjW3FcX4B — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 24, 2019





No obstante, la formación hispalense desde el inicio empezó a crear ocasiones de gol, dos de ellas en las botas del delantero israelí Munas Dabbur, que debutada como titular en el Sevilla y fue la gran espectación entre los seguidores.



Los de Lopetegui llegaron a sumar hasta ocho ocasiones claras antes de que se cumpliera la primera media hora pero, como es la tónica en esta temporada, el acierto en el remate final no llegó.



Además de Dabbur, Sergi Gómez, el brasileño Rony Lopes, Franco Vázquez o Sergio Escudero, éste incluso con un balón estrellado en el larguero, vieron como el tanto se les negaba ante un rival que dejaba vivo y que llegó a aburrir al Sevilla en el tramo final del primer periodo.



Hasta tal punto se desesperó la formación local que pecó de precipitación y ello dio opciones al Dulelange, que tuvo en las botas de Danel Sinani la posibilidad de poner el 0-1, pero su remate con mucha intención se le fue fuera por poco.



Así se llegó al descanso, con el 0-0 en el marcador y con unas malas sensaciones del Sevilla en ese tramo final, todo lo contrario que el equipo luxemburgo, que se creció y llegó a tutear a su adversario.



Todo lo que costó marcar en la primera parte se transformó en rapidez para abrir el marcador en la segunda, cuando el 'Mudo' Vázquez sí encontró la meta con un certero cabezazo al que no pudo responder el meta Jonathan Joubert.



Con el 1-0 no varió mucho la tónica del choque, con el Sevilla dominador pero sin claridad ante la portería de un Dudelange sin complejos para defender ni tampoco para intentar salir a la contra.



Lopetegui, a los setenta minutos, ya había hecho los tres cambios, el último al tener que salir del terreno el central Sergi Gómez con una lesión en el hombro izquierdo tras una mala caída.



Ya con todos los recursos posibles sobre el césped, fue otra vez Mundo Vázquez el que vio puerta, su cuarto tanto de la temporada, dos de ellos en LaLiga Santander.



Munir El Haddadi, poco después, puso el tercero y cerró la historia del encuentro, en el que el Sevilla tuvo que generar mucho para marcar pero que sigue fuerte en su torneo fetiche, el que ha ganado en cinco ocasiones.