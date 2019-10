EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dio la primera titularidad al brasileño de 18 años Rodrygo en un partido decisivo en el Ali Sami Yen ante el Galatasaray, "contento" por el nivel del jugador aunque aseguró que situación "no va a cambiar" y seguirá intercalando partidos con el Castilla y con el primer equipo.

"Tomé la decisión de hacer jugar a Rodrygo y lo ha hecho bien. Estaba entrenando bien, es un jugador que va a ser importante y jugando en el 4-3-3 su posición normal es de extremo derecho. Estamos contentos con su partido", manifestó en rueda de prensa.

"No va a cambiar nada, pensamos solo en este partido y el resto lo veremos. Rodrygo es jugador de la primera plantilla, no olvidemos eso, luego puede jugar con el Castilla pero hoy estaba con nosotros, lo ha hecho bien y me alegro por su rendimiento. Ya veremos que hacemos en el próximo partido", sentenció.