El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que para el equipo azulgrana "es una revancha" el partido de Liga de Campeones de en el Camp Nou ante el Benfica tras perder por 3-0 en el Estadio Da Luz.



"Lo veo como un reto. Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en un escenario positivo. El Barça no está en un momento para sacar pecho, pero tenemos que ser positivos y valientes e ir al ataque. Si ganamos estamos en octavos", añadió Xavi sobre un encuentro a cara o cruz para el conjunto azulgrana de cara a pasar de ronda.

🔊 Xavi: "Mañana es una oportunidad para ganar y clasificarnos para octavos"



Sobre el Benfica, señaló: "Tienen un equipo muy físico, sobre todo delante, son rivales que pueden ir poniéndote en tu área y su entrenador (Jorge Jesús) es muy experimentado y transmite mucho carácter, es un equipo con alma".



Uno de los problemas que se encontrará Xavi es que de momento tan solo tiene a su disposición a tres delanteros, Memphis Depay, Luuk de Jong y Yusuf Demir. "Veremos cómo están Dest, Ousmane (Dembélé) y Sergi Roberto, vienen con molestias y están acabando de recuperarse. Veremos los entrenamientos de esta tarde y mañana y decidiremos", explicó sobre las posibles soluciones en ataque.



Además, manifestó que "en principio" no habrá problemas para que Sergio Busquets, Nico González y Óscar Mingueza, que se retiraron con molestias ante el Espanyol, puedan entrar en la convocatoria. "Están bien y llegarán, no tiene que haber ningún problema", sentenció.



También se mostró muy satisfecho por la respuesta de la afición en su primer partido en el banquillo del Barça: "El ambiente que vi el sábado en el Camp Nou no lo he visto en mi vida. Los aficionados estuvieron espectaculares, brillantes, se lo quiero agradecer. Estamos muy orgullos de la afición, el sábado quedé alucinado, tenemos que darles las gracias. Tiene que haber un ambiente de piel de gallina".



Una vez visto repetido el partido ante el Espanyol, Xavi se mostró aún más contento del rendimiento de su equipo que el mismo sábado tras el encuentro. "Estuvimos muy bien hasta el minuto 82. Allí perdimos el control del partido y el Espanyol estuvo mejor que nosotros 10 minutos. Creo que fuimos mejores y merecimos ganar por más goles", opinó.





Este lunes se otorgó el Golden Boy 2021 (al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años) al futbolista del Barcelona Pedro González 'Pedri', por quien Xavi se mostró muy contento: "Me alegro mucho por él, se lo merece. El rendimiento que ha dado con 17 y 18 años es extraordinario tanto en el Barça como en la selección".



Xavi admitió que Pedri "está pasando por un momento difícil por la lesión, ha tenido una pequeña complicación".



La idea del club, dijo, "es intentar recuperarlo lo antes posible porque es un jugador clave, aunque lo importante después de esta segunda recaída es que se recupere al cien por cien y no vuelva a recaer".