EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que para el conjunto azulgrana "Lewandowski es el mejor '9' de Europa" después de que el delantero polaco firmara un triplete en el triunfo por 5-1 ante el Viktoria Pilsen en la primera jornada de la Champions League.



"Además de marcar goles, aporta mucho en ataque. Tiene una madurez extraordinaria y una comprensión del juego espectacular. Es humilde, ordena y hace un gran trabajo en la presión. No quiero comparar, pero está al nivel de Benzema o Haaland", añadió el técnico en rueda de prensa.



Respecto al equipo en general, Xavi se quedó con "la intensidad que permite que no se pierda la concentración en ningún momento" y "con la comprensión del juego", aunque puntualizó que "se perdieron algunos balones tontos".



Otro de los jugadores que destacó ante el Viktoria Pilsen fue Ousmane Dembélé, que está haciendo un gran inicio de temporada. "Durante mi carrera he visto a pocos futbolistas con la capacidad de desbordar por las dos bandas como Dembélé. Estoy muy feliz por él. Está al nivel del mejor Neymar en su etapa en el Barça", opinó Xavi.



El entrenador azulgrana introdujo seis cambios en el once titular y, en el segundo tiempo, dio oportunidad a otros jugadores con poca relevancia en este inicio de curso, como Gerard Piqué, Jordi Alba, Ferran Torres y Memphis Depay. "Todos los que han entrado han estado muy bien". Pero Xavi quiso destacar a "Ferran Torres, que hizo un gol y dio una asistencia".