EFE

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que su equipo "no compitió" después de perder por 0-3 ante el Bayern Múnich y de que el conjunto azulgrana quedara eliminado de la Champions League.



"Ha sido muy cruel esta competición para nosotros, pero hoy ha sido por errores nuestros, no hemos llegado a su nivel. Así como en Múnich merecimos ganar, hoy no fue así. La eliminación antes del partido nos ha afectado", añadió el entrenador catalán en rueda de prensa.



Xavi dijo que intentaron que "la eliminación", que conocieron minutos antes del inicio del partido con la victoria del Inter de Milán contra el Viktoria Pilsen, no les afectara, pero que les afectó "mucho".



Así, "por primera vez esta temporada", el técnico tuvo "la sensación" de que su equipo "no compitió". Y desveló que en la charla previa al partido se habló de que "era un tema de orgullo y coraje", lo que no evitó que el Bayern les pasara "por encima".



Preguntado por las diferencias entre la eliminación del curso pasado en la fase de grupos y la de este miércoles, el entrenador azulgrana consideró que son evidentes: "El año pasado no nos daba futbolísticamente, pero esta vez tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos, dependía de nosotros y no lo hemos conseguido. Es una decepción que no nos esperábamos".



Pero Xavi cree que "un equipo en construcción se tiene que rehacer a base de castañas como ésta". Y añadió que "debe seguir habiendo ilusión por ganar títulos esta temporada, porque quedan otras competiciones".