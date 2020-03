EFE

El partido Valencia-Atalanta, de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se jugará el martes 10 de marzo, será a 'puerta cerrada', según anunció el ministro español de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, para evitar el contagio del coronavirus.

El Ministerio de Sanidad ha recomendado que los eventos deportivos en los que se espere una gran afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como el norte de Italia, entre ellos el partido de Liga de campeones entre el Valencia y el Atalanta, y el de Liga Europa entre Getafe e Inter de Milán, del 19 de marzo, se disputen a puerta cerrada.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado esta decisión tomada conjuntamente con las comunidades implicadas y el Consejo Superior de Deportes, y que afecta a otros dos eventos deportivos: el encuentro de baloncesto entre el Valencia Basket con el Armani de Milán de Euroliga el 5 de marzo; y el de Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia, el 19 de marzo.



Además, como segunda medida adicional, Sanidad ha sugerido que se cancelen todos los congresos, seminarios y encuentros en los que participen profesionales sanitarios, porque se necesita "que estén en perfectas condiciones y lo máximo disponibles posible en los próximos días".

🔴 ÚLTIMA HORA



Estos son los eventos que se jugarán a puerta cerrada por el coronavirus:



▪ Valencia Basket-Olimpia de Milán (5 de marzo)

▪ Valencia-Atalanta (10 de marzo)

▪ Getafe-Inter (19 de marzo)

▪ Girona-Venecia (19 de marzo)https://t.co/YTdGMVSRxj pic.twitter.com/heMrzYK0Ac — RTVE (@rtve) March 3, 2020

Porque, además, en estos momentos hay 13 personas del ámbito sanitario en proceso de aislamiento y, ha dicho, "un número importante apartado de la asistencia, y eso no lo podemos permitir porque es una merma de personal". "Son esenciales: sobre ellos descansa la respuesta al coronavirus", ha enfatizado Illa.



La "situación en general en España sigue siendo la misma", con 151 casos positivos y 7 en la UCI, todos ellos con patologías previas; la opinión de Sanidad es que el coronavirus "se puede contener" si la ciudadanía sigue todas las recomendaciones dadas hasta la fecha.



Estas dos medidas adicionales, tomadas conjuntamente con las comunidades implicadas y el Consejo Superior de Deportes, "son un paso más" para evitar su propagación.

#ÚLTIMAHORA | El Valencia-Atalanta de la Liga de Campeones será a 'puerta cerrada' pic.twitter.com/kI6iWlpE7f — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 3, 2020

Y la referida a los eventos deportivos es "una medida congruente con lo que han dictado las autoridades competentes" italianas, que han determinado que los eventos deportivos que tengan lugar en las cuatro regiones declaradas de riesgo (Lombardía, Piamonte, Emilia Romaña y Véneto) se celebren a puerta cerrada.



"No se entendería que en el norte de Italia se celebren a puerta cerrada y aquí no", ha justificado el ministro.



Además del Valencia-Atalanta y el Getafe-Inter, previstos para los próximos 10 y 19 del presente marzo, la medida afecta también ese mismo día a los de baloncesto de la Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia, y de Euroliga entre el Valencia con el Olimpia de Milán el próximo viernes.



Aquellas competiciones profesionales que no estén implicadas en procesos de clasificación o ránking internacionales y que "tengan un impacto reducido en cuanto a número de aficionados se pueden celebrar"; es decir, todos aquellos en los que se pueda identificar y hacer un seguimiento activo de esas personas.



Es el caso de un campeonato de tenis de mesa adaptado programado este fin de semana en Girona y que cuenta con la participación de diez deportistas italianos, ha puesto como ejemplo Illa.



Por el contrario, para aquellos eventos que tengan alguna relación con las zonas de riesgo (además de las cuatro regiones italianas, China, Singapur, Corea del Sur, Irán y Japón), el consejo del Ministerio es suspenderlas, en la línea de su recomendación de no viajar a estas áreas "a menos que sea imprescindible".



Illa ha asegurado también que los últimos españoles repatriados de Wuhan "están bien" y hoy mismo han acabado su periodo de cuarentena" en el hospital madrileño Gómez Ulla que han estado "inmejorablemente tratados".



Precisamente en la Comunidad de Madrid, la más afectada con medio centenar de casos y donde los profesionales sanitarios y el consejero del ramo, Enrique Ruiz, "están haciendo una magnífica labor", el Ministerio sigue haciendo un "seguimiento" estrecho de los casos cuyo origen aún se desconoce.



Según Illa, "lo que se está haciendo es suficiente" y no procede tomar ninguna medida adicional" como el cierre de colegios a las que ya se están tomando de contención, más allá de la del partido del Getafe.