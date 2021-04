EFE

Raphael Varane no despejó las dudas sobre su futuro en el Real Madrid y centró su mensaje en el presente, enfocándolo únicamente al duelo de semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea y destacando que su compromiso "está al cien por cien con el equipo".

"Es normal que tenga el foco en el final de temporada. Es un momento muy intenso en el que tenemos que poner toda la atención", justificó cuando fue preguntado por su futuro y el presunto interés del Chelsea, rival por una plaza en la final de 'Champions'.

"Mi mensaje es que mi compromiso está al cien por cien con el equipo, lo quiero dar todo. Es muy excitante el final, con desafíos que nos animan muchísimo y estoy centrado en dar todo en el campo", manifestó.

Contento por volver a luchar con mis compañeros 💪🏾 +3 pic.twitter.com/Zw25zGecx1 — Raphaël Varane (@raphaelvarane) April 21, 2021

Varane termina contrato en junio de 2022 y de momento no ha renovado con el Real Madrid. Su nombre se ha ligado a una de las operaciones de las que el presidente, Florentino Pérez, anunció que tendrían que encarar para hacer caja y renovar la plantilla. El central francés defendió su continuo crecimiento en el club.

"Es una temporada especial para todos, difícil, con muchos partidos. He podido descansar con la covid, malito en casa, pero siempre intento mejorar. Ahora tengo 28 años, cada año es un aprendizaje para hacer un juego más completo y ayudar a mis compañeros. Cada año he mejorado, es una temporada en la que he jugado mucho, nos queda poco y tenemos ilusión de acabarla bien", explicó.