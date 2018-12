EFE

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtió de que el rival que le ha tocado a su equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones, el Olympique de Lyon, "le ha estado discutiendo el liderato de su grupo al Manchester City hasta el último partido".



Valverde recordó que el conjunto francés "empezó muy bien el torneo ganando en el campo del City" (1-2), lo que demuestra "la dificultad que tiene ganar cualquier partido" de 'Champions'.

🗒 Las 1⃣0⃣ cosas que hay que saber del Olympique de Lyon

"Por lo poco que hemos podido ver, el Olympique tiene un gran contraataque. Cuando tiene espacios, me da la sensación de que es un equipo peligrosísimo, rapidísimo, porque se despliega muy bien. Creo que ahí debemos de tener un poco de cuidado", analizó.



Por este motivo, el preparador del conjunto azulgrana no quiere que sus hombres piensen que el pase a cuartos está hecho: "Nosotros no estamos en condiciones de confiarnos. Tenemos mes y medio o dos meses para centrarnos en la Liga e ir afinándonos un poco más y, sobre todo, llegar bien a esa eliminatoria".