ES.PSG.FR

En la previa del partido de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Istanbul Basaksehir en el Parc des Princes, el técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, respondió a las preguntas de los medios.

ISTANBUL BASAKSEHIR

“El primer objetivo es ganar. No debemos pensar en otra cosa, preparamos cada partido para ganarlo. Tienes que mostrar el mismo respeto por el juego y por el oponente que en los últimos partidos. Significa estar al 100%. Si terminamos primeros, jugaremos el partido de vuelta en casa. Pero superar los octavos de final de la Champions League nunca es fácil, como hemos visto. Lo más importante es darlo todo y jugar este partido con nuestras cualidades. Por lo tanto, tendremos que ser serios y estar al 100% contra Basaksehir, que mereció jugar en la competición y que es el campeón turco. No existen partidos fáciles. Tendremos que continuar con nuestro impulso. "

ESTADO DE ANIMO

“Tengo que decir que siento que los jugadores se dan cuenta de que tuvieron que trabajar duro para estar en su situación antes de este partido. Todos lo entendieron. Nos prepararemos para este encuentro con seriedad, sin cambiar el discurso. Estamos muy concentrados porque terminaremos en lo más alto de este grupo si ganamos. Sabemos lo que significa ganar un partido de Champions. Será una tercera final, después de las de Manchester United y Leipzig. Jugar cada tres días no nos da tiempo para pensar demasiado. Es bueno, me gusta. Tendremos que usar el tiempo que tenemos para prepararnos para este partido. Tendremos que tomar el balón, poner el juego en el campo contrario, presionar y tener mucho cuidado. "

RAFINHA

“Cuando era entrenador del Mainz lo vi jugar en el Barcelona B, con su hermano Thiago. Fue excepcional, así que seguí las carreras de ambos. ¡Siempre he sido fan! Durante su carrera, Rafinha siempre ha jugado dándolo todo por su equipo. Tenía calidad para jugar, pero no tuvo suerte con las lesiones. No me sorprende. Tiene todo lo que cabría esperar de un jugador del Barcelona. Es humilde, siempre tiene una sonrisa, siempre piensa en el equipo. Tiene cualidades tácticas y técnicas de muy alto nivel. El desafío para él es mantenerse saludable porque hay mucho volumen en su juego, ahora mismo es súper importante. Todos quieren un jugador como él en su equipo. Ser su entrenador es un placer.