EFE

El técnico del PSG, Thomas Tuchel, aclaró que la decisión de dejar en el banquillo al brasileño Neymar en el Santiago Bernabéu se debió a su estado físico, que lo había hablado con su jugador, con quien dijo que mantiene "una gran relación".





"No tengo miedo de perder a Neymar, he hablado con él y le dije que prefería que jugara la segunda parte. Ha estado ausente durante seis semanas, solo había jugado un partido antes de hoy y no era necesario correr ese riesgo", explicó.



"Había que evitar que se pudiese lesionar. Teníamos que defender mucho y por eso tomé esa decisión. Lo hablamos tranquilamente, durante esta temporada ha jugado algunos partidos un poco lesionado, y lo he decidido por él. Ha sido responsabilidad mía por su salud. No tengo miedo de perderle por esta decisión, tenemos una gran relación y no hay ningún problema", añadió.