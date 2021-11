EFE

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez elogió la capacidad de motivación de su técnico, el argentino Diego Pablo Simeone, del que dijo que sabe "convencer" a cada futbolista de que "es capaz de hacerlo bien" y conoce "lo que necesita el jugador en los momentos difíciles".



"Cuando ve que el jugador no tiene mucha confianza en los entrenamientos o en el propio partido, va y te habla y te convence de que eres capaz de hacerlo bien, diciendo: 'Por algo juegas en el Atlético, por algo estás aquí. El último partido no significó nada, tienes que seguir intentándolo'", relató Suárez a la web de UEFA.



El delantero charrúa consideró que esa capacidad del técnico rojiblanco es clave para que los jugadores superen momentos complicados. "Muchos jugadores de aquí tienen un par de partidos malos y luego (Simeone) tiene una conversación con ellos y al siguiente partido juegan increíblemente", agregó.



Para Suárez, Simeone es "uno de los mejores entrenadores del mundo", tanto por su personalidad como por sus conocimientos técnicos.



En declaraciones a la UEFA con motivo del duelo contra el Liverpool en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, Suárez recordó su etapa en el club inglés, entre 2010 y 2014, un equipo "con el que jugaba con la PlayStation", admitió.

"Puedes tener un mal partido... pero nunca dejarán de creer en ti" @LuisSuarez9



🗣️ Luis Suárez, sobre su etapa en @LFC y cómo el @Atleti puede ganar#UCL https://t.co/wnsqvLMLVH — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 1, 2021

Allí escuchó muchas veces el 'You'll never walk alone' ('Nunca caminarás solo'), el himno del club inglés.



"La letra lo dice todo. Puedes tener un mal partido, y otro mal partido después, pero nunca dejarán de creer en ti. No te dejarán caminar solo, como dicen. La gente no te abucheará si pierdes un balón. Seguirán creyendo en ti porque juegas en el Liverpool. Y esa confianza que te da la gente es enorme", explicó Suárez.



Respecto a la derrota del duelo anterior en el Wanda Metropolitano (2-3), Suárez señaló que fueron "pequeños detalles" los que determinaron el encuentro, con los dos tantos de los primeros 13 minutos, hasta la expulsión del francés Antoine Griezmann y el 2-3 definitivo de penalti.



En Anfield Road, el delantero del Atlético se mostró convencido de que serán capaces de encontrar las flaquezas del Liverpool, que no ha perdido un solo partido entre la Premier League y la Liga de Campeones.



"Sabemos lo bueno que es el Liverpool en el contraataque cuando va arriba con sus rápidos delanteros. Sabemos que tienen algunos puntos débiles que podríamos explotar a nuestro favor, y deberíamos volver a explotarlos en el próximo partido", opinó Suárez, que consideró que el público local será "un jugador más" para el Liverpool.