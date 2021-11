EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, opinó que el duelo contra el Liverpool en la Liga de Campeones no es una revancha de la eliminatoria de octavos de 2020, cuando los rojiblancos ganaron 2-3 y superaron a los ingleses, porque "en el fútbol no hay revancha", de manera que este será "un nuevo partido".



"En el fútbol no hay revancha. Cuando dicen 'la revancha de aquel partido en Anfield', no, aquel ya pasó, nos tocó avanzar a nosotros y eso no vuelve más. Mañana es un nuevo partido y tendrá las consecuencias de este partido, pero aquel quedará para el recuerdo de los atléticos", consideró Simeone en rueda de prensa.



El técnico argentino espera "un gran partido" entre "dos clubes importantes que quieren seguir mejorando y creciendo", y que tienen "grandes estadios con grandes aficiones", pero quiso dejar a un lado cualquier vinculación con ese último precedente.

El Atlético es segundo del Grupo B con 4 puntos, los mismos que el tercero, el Oporto, y visita al primero, el Liverpool, que ha ganado sus tres partidos y podría asegurar su pase a octavos de final si vence mañana. No obstante, Simeone afirmó que no se juegan la clasificación en Anfield Road.



"Creo que los tres partidos que tenemos por delante los cuatro equipos son determinantes para todos. Todavía hay un montón de resultados que pueden aparecer, sabemos como es el fútbol, muy cambiante, muy peligroso, el que está primero puede estar tercero en tres partidos, y el que está primero puede cerrar mañana la clasificación. Habrá que esperar, pero no hay nada garantizado mañana ni pasado, cada equipo tendrá que competir los tres partidos porque los tres tienen la misma importancia", analizó.



El duelo enfrentará a dos entrenadores internacionalmente tan reputados como el propio Simeone y el alemán Jürgen Klopp. "Creo que los entrenadores siempre tenemos mucha influencia dentro del juego, mas allá de que en partidos de esa categoría la calidad, la contundencia termina marcando el camino y la variante del partido", admitió Simeone.



El técnico del Atlético recordó que en el duelo de ida en el Metropolitano, en el que el Liverpool ganó 2-3, Klopp reaccionó al juego rojiblanco, que remontó dos goles para igualar el tanteador provisional al descanso, cambiando tras el intermedio al inglés Jordan Henderson para introducir al brasileño Fabinho.





"Ese fue un movimiento al verse superado en la primera parte por nosotros. Los entrenadores siempre buscamos mejorar al equipo más allá del talento individual que puedan tener cada uno de los futbolistas que jueguen", consideró.



Al final de aquel encuentro Klopp fue a buscar a Simeone para saludarlo, pero el argentino no estaba porque su costumbre es abandonar el terreno de juego nada más concluye el encuentro, una situación que fue leída de forma polémica, pero que el argentino explicó después.



"Lo expliqué después del partido, no me gusta saludar después del final de los partidos porque entiendo que las emociones por parte de laso entrenadores son diferentes. Entiendo que en Inglaterra es caballerosidad, pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta. Sigo los sentimientos que tengo y a partir de ellos me comporto", volvió a aclarar Simeone.



Respecto a lo que opina de su rival este miércoles, el técnico argentino dijo que no lo conoce como persona pero si valora "el grandísimo entrenador que es" y "el gran trabajo que hizo en los clubes que estuvo". "No suelo opinar de los (entrenadores) rivales, porque tengo códigos y los entrenadores entre nosotros tenemos que respetar esa situación", añadió.



En cuanto al buen juego en los últimos encuentros del argentino Rodrigo de Paul, Simeone destacó su crecimiento en el fútbol italiano y la selección argentina. "A raíz de esto está en el Atlético", explicó el técnico rojiblanco, que admitió parecidos con el exjugador argentino Juan Sebastián Verón.



"Tuve la suerte de compartir con Verón en el campo y tenía esta misma visión de juego que pocos futbolistas tienen, que te permite conseguir un contragolpe o una jugada que genera vértigo por su velocidad de cabeza. Rodrigo quiere mejorar, y eso es lo que más me gusta de él", sentenció.



Respecto a otro nombre propio, el portugués Joao Félix, que probablemente será titular en Liverpool, más por la sanción que arrastra el francés Antoine Griezmann por su roja en la ida, Simeone dijo que está "trabajando muy bien y creciendo posicionalmente en las necesidades que el equipo pide". "Esperemos que mañana tenga un buen partido", añadió.



El entrenador argentino confirmó que, además de los sancionados Griezmann y Stefan Savic, tampoco contarán con Thomas Lemar ni Marcos Llorente por lesión, aunque no mencionó entre las bajas a Geoffrey Kondogbia, hasta ahora convaleciente de un golpe en la zona inguinal. "Pero vamos a ir a competir seguro, quédense tranquilos", finalizó Diego Pablo Simeone.