El entrenador del Atlético de Madrid, DIEGO SIMEONE , atendió a los medios de comunicación durante la previa del partido ante el Leipzig correspondiente a los cuartos de final de la Champions League que tendrá lugar en el estadio José Alvalade a partido único.

Nagelsmann

"Hace un trabajo fantástico, dirige muy bien a sus jugadores y los números lo demuestran, ha acabado tercero, ha jugado cuatro partidos menos que nosotros y han logrado sólo tres puntos menos, tenemos mucho respeto por unos números tan buenos, hay que entender que lo importante no es ganar, es lo único que hay".

Ganar la Champions

"No pienso en nada que no me acerque en ganar el partido de mañana, ganar es lo único en lo que pienso, todo lo que pase a partir del jueves dependerá del resultado".

Jugar como en Anfield

"No nos sirve porque pasaron muchos meses, aquel entusiasmo se apagó tras los doscientos y pico días en casa, ahora vuelve a comenzar la Champions, fue un grandísimo momento que queda para la historia pero ahora empieza un nuevo camino".

Positivos de Vrsalkjo y Correa

"No tener a Sime, que ha hecho un gran esfuerzo por recuperarse, duele; no tener a Angelito, es todo corazón, los números hablan por si solos de su importancia, esperemos que los podamos tener más adelante su nos toca avanzar en la competición".

"Lo afrontamos de la mejor manera para que mañana estén bien".