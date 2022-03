EFE

A Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, nada le distrae ni de su equipo ni del Manchester United, su rival en la Liga de Campeones en Old Trafford, donde se presenta con un Joao Félix "entusiasmado" para abordar un partido "dinámico" y decisivo, con el triunfo como único camino.



"Joao está cumpliendo con lo que el equipo necesita. Está muy bien, entusiasmado, con alegría y eso siempre es muy importante a nivel individual para que luego pase a lo colectivo, que es lo que más importa", proclamó el técnico argentino durante la rueda de prensa desde el 'Teatro de los Sueños', la siguiente parada del Atlético dentro de la montaña rusa que ha sido este curso hasta ahora, sin hallar una regularidad que sí se percibe ahora.

Las cuatro victorias consecutivas en LaLiga y los cinco partidos seguidos sin perder -su mejor racha desde septiembre-, a raíz de la derrota en casa por 0-1 ante el Levante de hace tres semanas que lo puso todo en duda, aparentan un 'nuevo' Atlético, mucho más concluyente en esta secuencia reciente en los resultados que en el juego. Quizá cuando más lo fue en el segundo aspecto, en la ida ante el United, fue justo cuando no ganó: 1-1 en el estadio Wanda Metropolitano. Joao abrió el marcador al principio, Elanga repuso la igualada al final.



Ese resultado deriva la resolución de la eliminatoria a un único encuentro, al de vuelta, a Old Trafford, a 90 o 120 minutos. O a la tanda de los penaltis. "Sabemos del potencial y de la importancia del rival con su gente y su ambiente", advirtió Simeone, que se imagina "un partido dinámico", "por las características de los futbolistas" y "la forma de jugar" de los dos equipos, pero también con alternancia "entre la presión baja y alta" en su equipo.



"Y lo mismo ellos al inicio del partido, venir a presionarte, generar ese vértigo que se asoma cuando uno juega en su casa... Y nosotros también tendremos el contragolpe para aprovechar cualquier fallo que tengan ellos", añadió.



"Seguramente", incidió Simeone, "la intensidad" en uno de los "rasgos como equipo" del Atlético, "más allá de estar en bloque bajo, medio o alto". "Cuando el equipo logra una presión intensa donde elija jugar genera dificultades al contrario", abundó el técnico, que expresó que la clave es "encontrar el bloque donde decida jugar" su conjunto "en cada momento del partido", porque no todos los tramos del mismo encuentro serán iguales.

"Con las características de los futbolistas, los dos equipos pueden alternar; esperándonos para que ellos tengan contragolpe, porque lo tienen y es una de sus mejores virtudes, o nosotros esperar y tener contragolpe, que también es una de nuestras virtudes. O alternar con una posesión larga, que lo veo raro por las características", expuso.



También habló del apelativo defensivo de su equipo. "En el fútbol todo es posible y cada uno como entrenador intenta siempre generar lo mejor para el club para el que trabaja con las características de los jugadores que tiene. En estos diez años encontramos un camino que nos ha dado resultados y tratamos de generarlo, manejarlo, estimularlo y posicionarlo cuando nos toca hacerlo", explicó.



"Quizá esta temporada está siendo una de las más complejas desde que estamos, pero, así y todo, intentamos tener alternativas, buscar soluciones y no tengo ninguna duda de que el partido de mañana habrá que encontrarlas en el andar del encuentro y con lo que vaya sucediendo", enfocó Simeone, mientras aguarda el desafío de este martes "en un estadio fantástico lleno de partidos históricos".