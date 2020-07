EFE

El Gobierno británico ha confirmado que el Real Madrid no tendrá que someterse a la cuarentena obligatoria de 15 días para disputar la vuelta de octavos de final contra el Manchester City, por lo que el encuentro se disputará, como estaba previsto, en el estadio Etihad.

El Gobierno del Reino Unido excluyó este sábado a España de la lista de países seguros exentos de cuarentena, lo que significa que los viajeros que lleguen de allí deberán aislarse catorce días en territorio británico.

Sin embargo, esta medida no se aplicará al Real Madrid, que tendrá que visitar Mánchester el próximo 7 de agosto, según le ha comentado el Ministerio de cultura y deporte a Sky Sports.

