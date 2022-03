EFE

UNA MEDIA GOLEADORA DE 2,05 GOLES POR PARTIDO



El equipo de Carlo Ancelotti necesita ganar para superar la eliminatoria tras la derrota por 1-0 en París. Fue una de las cinco encajadas este curso, la segunda en la Liga de Campeones tras ser sorprendido en el Santiago Bernabéu por el novato Sheriff. En un total de 39 partidos el número de goles marcados por el Real Madrid este curso es de 80. La media es de 2,05 por encuentro. Han marcado hasta 18 jugadores distintos de su plantilla, seis en 'Champions'. Se quedó sin marcar en cinco partidos, tres de ellos en su estadio.

BENZEMA, A LA CAZA DE DI STÉFANO Y RAÚL



Las esperanzas madridistas pasan por el acierto rematador de Karim Benzema. Regresó en el Parque de los Príncipes sin estar al máximo tras una lesión muscular y lo acusó. Tras ese partido ha marcado en los tres encuentros que ha jugado, al Alavés, Rayo Vallecano y Real Sociedad. Llega en racha y se encuentra a solo dos goles de dar caza a los 308 de la leyenda Alfredo di Stéfano. El francés es el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa con 64 goles, a dos de igualar a Raúl González, y lejos de los 105 que marcó Cristiano Ronaldo.



MBAPPÉ YA MARCÓ EN EL BERNABÉU



Mbappé firmó el tanto del triunfo en el partido de ida, tras un partido en el que exhibió todas sus virtudes en el Parque de los Príncipes. Fue su única victoria ante el conjunto madridista en cuatro enfrentamientos pero no su primer gol. Kylian Mbappé ya sabe lo que es marcar en el Santiago Bernabéu. Lo hizo el 26 de noviembre de 2019 para impulsar la reacción de su equipo que perdía por dos goles y acabó empatando el encuentro de la fase de grupos. En 'Champions, Kylian ha marcado 32 tantos en 52 partidos.



NINGUNA DERROTA MADRIDISTA ANTE EL PSG EN 'CHAMPIONS' EN EL BERNABÉU



Solamente hay un precedente favorable al París Saint-Germain en el estadio Santiago Bernabéu y fue en la Recopa. Su único triunfo en la casa del Real Madrid llegó con un gol de Weah en marzo de 1994. Desde entonces rindió visita en la Liga de Campeones en tres ocasiones y salió derrotado en dos , 1-0 en la fase de grupos de la edición 2015-16 y 3-1 en la única eliminatoria de octavos de final hasta la actual, que provocó su eliminación de la 2017-18, que acabó conquistando el Real Madrid. Empató en su última vez, 2-2 en la fase de grupos de hace dos ediciones. Junto a la primera visita francesa en la Uefa, con derrota 3-1 en marzo de 1993, los enfrentamientos favorecen al conjunto madridista que marcó nueve tantos y encajó cinco.



695 MINUTOS DE MESSI SIN MARCAR EN EL BERNABÉU



El Real Madrid es al equipo que más se ha enfrentado en su carrera Leo Messi. Hasta 46 duelos con un balance de 26 victorias, 20 empates y 11 derrotas. Marcó 26 goles, 15 de ellas en el Santiago Bernabéu que dominó durante años. Sin embargo va camino de cumplir cuatro años sin marcar al conjunto madridista. No lo hace desde el 6 de mayo de 2018. Sin gol en los ocho últimos enfrentamientos. Quiere romper esa mala dinámica y sacarse la espina del penalti fallado ante Thibaut Courtois en el Parque de los Príncipes.



KROOS, DUDA HASTA ÚLTIMA HORA, DISPUTARÍA SU PARTIDO 350 DE BLANCO



Si en el PSG la atención se centra en el estado de Kylian Mbappé tras sufrir una dura entrada de un compañero en la sesión del lunes, en el Real Madrid el foco está en Toni Kroos. Sufrió una lesión muscular el pasado miércoles de la que parece estar recuperado. Si juega alcanzará una cifra especial, 350 partidos con el Real Madrid, el séptimo extranjero con más partidos en la historia del club tras Benzema, Marcelo, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y a once de dar caza a Varane. De momento alcanzaría a Isco, si no juega minutos el español como en los últimos encuentros, en la trigésima posición de la clasificación histórica de jugadores con más encuentros en la historia del club blanco.



POCHETTINO NUNCA GANÓ EN EL BERNABÉU



Fue pretendido por el Real Madrid en dos ocasiones pero nunca se pudo certificar el interés al estar en el Tottenham y el PSG en esos momentos. Al no poder cerrar su llegada tras el segundo adiós de Zinedine Zidane, el equipo blanco optó por Carlo Ancelotti. Los numeros de Mauricio Pochettino en el Santiago Bernabéu no son buenos, tres derrotas y un empate. Al mando del Espanyol incapaz incluso de que su equipo marcase un solo tanto. A su favor está el presente. Tras perder en sus siete primeros enfrentamientos ante el conjunto madridista, todos ellos al mando del conjunto 'perico', empató en estadio de la Castellana con el Tottenham y le ha derrotado, eso sí jugando de local, en los dos últimos precedentes. En la Liga de Campeones nunca perdió ante el equipo blanco.