EFE

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la decisión del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA de excluir al Trabzonspor de las competiciones continentales por una temporada, tras desestimar este jueves el recurso de apelación presentado por el conjunto turco.



“El TAS ha desestimado el recurso presentado por Trabzonspor contra la decisión emitida por el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA y como consecuencia sigue excluido de participar en una competición de clubes de la UEFA para la que se clasifique en las temporadas 2020/21 y 2021/22 ", señaló el TAS en su resolución.



El pasado 3 de junio la Cámara de Resolución del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA determinó que el Trabzonspor turco no cumplió el objetivo fijado para el ejercicio económico de 2019 y ordenó su exclusión de una competición continental para la que se clasifique en las temporadas 2020/21 y 2021/22.







La UEFA confirmó esta sanción y recordó que esta misma cámara determinó el 5 de julio de 2019 que el club no cumplía con el umbral de rentabilidad establecido en un acuerdo de conciliación suscrito tres años antes, en 20 de mayo de 2016, por lo que le sancionó con una exclusión de forma condicional para participar en la competición en la que se clasificara las temporadas citadas.



También resolvió que la sanción no surtiría efecto si el club cumplía ciertas condiciones, entre ellas unos resultados financieros para el ejercicio económico de 2019 que no ha logrado, por lo que se hará efectiva la sanción.



Una decisión contra la que el Trabzonspor, último campeón de la Copa turca y segundo en el campeonato de Liga, presentó el pasado 13 de junio un recursó ante el TAS, que este jueves desestimó la apelación.



“Habiendo considerado las escritos y evidencias presentadas por ambas partes, el Árbitro Único a cargo de este caso, encontró que el Trabzonspor no alcanzó el punto de equilibrio requerido para el año fiscal 2019, por lo que desestimó el recurso”, concluyó el TAS en su nota.