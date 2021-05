En el fútbol hay sonidos inconfundibles: el grito de gol, una tribuna pidiendo penalti o el recibimiento para alguien que no es persona grata en el estadio. Pero también hay un himno inconfundible que todo aquel que sea amante del mejor deporte del mundo sabe qué es lo que está por venir cuando lo escucha.

Fue escrita por el inglés Tony Britten, compositor del Royal College of Music y cuya creación data de 1992. Se basó en el estilo Handel y es interpretado por la Royal Philarmonic Orchestra.

La UEFA Champions League es una de las competencias más apasionantes del mundo y una de sus tradiciones es que en todos los partidos suene esa canción que a muchos le eriza la piel. Sin embargo, muchos la tararean pero pocos saben exactamente qué dice. ¿Por qué? Porque durante esos tres minutos, hay versos en tres idiomas: inglés, francés y alemán, que son las lenguas oficiales de UEFA.

Ahora la vas a poder cantar completa, porque nosotros te damos la letra:

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)



