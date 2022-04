EFE

Christian Pulisic, futbolista del Chelsea, explicó que la derrota del fin de semana fue muy dura, pero que quizás sea el toque de atención que necesitaban antes de medirse al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El futbolista estadounidense compareció ante los medios de comunicación en Stamford Bridge para repasar la actividad del conjunto inglés antes del partido de ida.



"El partido del fin de semana fue muy duro", dijo Pulisic, recordando el 1-4 ante el Brentford. "Pero quizás era el toque de atención que necesitamos para los partidos que vienen. Creo que los chicos sabrán darle la vuelta. Tenemos mucha confianza. No va a ser fácil, pero queremos ya saltar al campo y ganar un partido importante como este", consideró.



El estadounidense, que se entrenó por primera vez este martes, tras haber tenido unos pequeños problemas musculares, dijo estar ya al 100 % y, por lo tanto, Thomas Tuchel solo contará con las bajas de Ben Chilwell y de Callum Hudson-Odoi para la visita del Madrid.



"Hemos pasado por momentos como este antes", aseguró, recordando el partido contra el Brentford: "Pero no es momento para pensar que perdimos el último partido. Aunque fuera un resultado loco, no es momento para montar en pánico. Lo utilizaremos como gasolina para salir adelante".



Sobre si el proceso de venta en que se encuentra el Chelsea influirá en sus compañeros, Pulisic dijo que lo han hecho "muy bien" hasta el momento y que han respondido en el campo.



"Los chicos han hecho un gran trabajo y no creo que esto vaya a cambiar de aquí hasta el final de temporada", aladió.