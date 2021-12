EFE

El París Saint Germain-Real Madrid se presenta como el duelo estelar de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo tuvo que ser repetido después de que varios equipos reclamasen la invalidez tras producirse dos errores en el primer intento.



El "problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo" a la hora de la elección de los rivales hipotéticos de Villarreal y Atlético de Madrid, según justificó la UEFA, provocó que el proceso tuviera que repetirse después de que al conjunto madridista le tocase en suerte el Benfica, al PSG el United y al cuadro rojiblanco el Bayern Múnich, entre otros.

El Real Madrid, rey del torneo con trece títulos, pretendía que de repetirse el sorteo se hiciera a partir de su enfrentamiento, puesto que las bolas del Benfica y la suya habían sido las primeras en salir, cuando aún no se había producido el problema. Tras conocerse el anuncio de que se volvía a celebrar, lo consideró una "adulteración flagrante".



En medio de una absoluta polémica, se celebró el segundo sorteo, con los mismos protagonistas en el estrado, con el ex jugador ruso Andrey Arshavin como 'mano inocente' como embajador de la final de San Petersburgo.



La fortuna a la segunda no le sonrió al bloque de Carlo Ancelotti, que en vez de medirse al conjunto lisboeta se tendrá que enfrentar al potente París Saint-Germain de Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, Keylor Navas y compañía en dos duelos con un tremendo morbo entre el rey de la competición y el multimillonario proyecto del club francés.

Será una confrontación más que atractiva, dentro y fuera del campo, con múltiples vértices y curiosidades. En los últimos tiempos se ha celebrado en más de una vez con la suerte repartida para ambos bandos. Hasta el momento, el Real Madrid ha tenido un camino solvente salvo el inesperado tropiezo contra el Sheriff Tiraspol y el PSG cedió ante el Manchester City.



El Atlético ha pasado de tener que medirse al poderoso Bayern a hacerlo con el Manchester United. Cristiano Ronaldo, que dio su último disgusto al Wanda Metropolitano como jugador de la Juventus, acudirá con la camiseta 'red', a cuyo club a vuelto dispuesto a devolverlo al primer escenario.



De partida parece un enfrentamiento más asequible, aunque parece que desde la llegada del técnico germano Ralf Rangnick como relevo del noruego Ole Gunnar Solskjaer este United es otro bien distinto al del inicio de temporada, aunque ello no le impidió acabar primero de grupo por delante del Villarreal.

El Chelsea, defensor del título, se enfrentará al Lille francés, sorprendente ganador del grupo del Sevilla por delante del Salzburgo, que tendrá como rival al Bayern Múnich en dos encuentros que serán una celebración para el primer conjunto austríaco que ha superado la fase de grupos.



El City de Pep Guardiola se enfrentará al Sporting Lisboa que lidera el español Pablo Sarabia, y el Benfica ahora se encontrará con el Ajax, uno de los equipos que mejor sensación han causado en la fase de grupos.



El Villarreal ha cambiado al City por el Juventus, todo un histórico, habitual de la lucha por el cetro que esta temporada no acaba de encontrar el camino en la Serie A pero que en la Champions ha superado al Chelsea.



Los octavos se completan con el duelo entre el campeón italiano, el Inter, que ha ido a más tanto en la liga como en Europa, donde el Real Madrid le superó en el grupo, y el Liverpool, que presenta una nueva candidatura a pugnar por su séptima corona continental.



Salzburgo (AUT) - Bayern Múnich (GER)



Sporting Lisboa (POR) - Manchester City (ING)



Benfica (POR) - Ajax (NED)



Chelsea (ING) - Lille (FRA)



Atlético de Madrid (ESP) - Manchester United (ING)



Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)



Inter (ITA) - Liverpool (ING)



París Saint Germain (FRA) - Real Madrid (ESP)



Los encuentros se disputarán los días 15/16/22/23 de febrero (ida) y 8/9/15/16 de marzo (vuelta).