🇳🇱 Ajax vs. Juventus 🇮🇹

Hora: Miércoles 3PM ET / 12PM PT

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Campo: Johan Cruyff Arena

TODOS PENDIENTES DE CRISTIANO -LA "BESTIA NEGRA" DEL AJAX-

El Ajax recibe a la Juventus, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en una cita entre dos colosos de la historia del fútbol a la que apunta el portugués Cristiano Ronaldo, auténtica "bestia negra" del equipo holandés.

El equipo holandés, que eliminó al Real Madrid en octavos, vive su mejor momento de la temporada, aunque cuenta con la única baja del lateral derecho Noussair Mazraoui, por acumulación de tarjetas.

Gracias a ese buen momento, el Ajax llega a la cita europea tres días después de alcanzar el liderato de la Eredivisie holandesa por primera vez en lo que va de temporada, tras una racha de siete victorias en los últimos ocho encuentros.

El entrenador Erik ten Haag podrá disponer ante el Juventus del centrocampista ofensivo Hakim Ziyech, después de que una lesión en el gemelo lo mantuviera fuera del once inicial durante varias semanas.

El marroquí volvió el pasado sábado a la titularidad y marcó el cuarto tanto frente al Willem II (1-4) por lo que está previsto que, junto a David Neres y Donny van de Beek, forme el trío que se despliegue unos metros por detrás del delantero centro Dusan Tadic.

Desde Holanda siguen con atención la recuperación de Cristiano Ronaldo y, en caso de que el portugués juegue, lo más probable es que el lateral derecho Joël Veltman sea el hombre elegido para detenerlo.

El internacional holandés Veltman, que sufrió una terrible lesión en el ligamento cruzado hace un año, jugó los 90 minutos el pasado sábado frente al Willem II y demostró estar totalmente recuperado.

Tras llevar al Juventus a los cuartos de final con un demoledor triplete ante el Atlético Madrid, Cristiano apunta a la convocatoria del técnico Massimiliano Allegri, tras recuperarse en tiempo récord de una lesión en los flexores del muslo derecho sufrida hace dos semanas con la selección portuguesa.

Cristiano trabajó junto al resto de sus compañeros en la sesión organizada en la mañana de este martes por Allegri en Turín y decidirá junto al técnico si es oportuno salir de titular o empezar en el banquillo, para reducir al máximo los riesgos de una recaída.

El preparador del Juventus ya advirtió en los días pasados que no planea tomar el más mínimo riesgo con el luso, pese a que CR7 haya marcado siete goles en los cuatro partidos disputados en su carrera contra el Ajax, en su etapa en el Real Madrid.

La última vez que visitó Amsterdam fue en octubre de 2012 y Cristiano firmó tres goles, uno de vaselina. El conjunto holandés es su tercera víctima favorita en la Liga de Campeones, tras el Bayern Múnich, al que anotó nueve goles, y el Juventus, al que endosó diez.

Si en la Juventus hay optimismo sobre las opciones de Cristiano de competir al menos en un tramo de partido, más complicada es la situación de Giorgio Chiellini, que sigue con molestias en una pantorrilla tras un golpe recibido la semana pasada en Cagliari.

El capitán juventino, líder de la zaga, tratará de recuperarse hasta el último momento para competir, pero podría caerse del once y todo apunta a que sería Daniele Rugani el que ocupara su puesto al lado de Leonardo Bonucci, con el portugués Joao Cancelo y el brasileño Álex Sandro en los dos laterales.

Mucho más que un clásico. Es una historia de campeones 🏆 #AjaxJuve: la historia es ahora ⚪⚫ #GETREADY #UCL pic.twitter.com/VzvFxoy32t — JuventusFC (@juventusfces) April 8, 2019

No estará el alemán Emre Can en el centro del campo, tras su lesión sufrida el sábado contra el Milan, y será su compatriota Sami Khedira el que ocupe esa demarcación junto al insustituible bosnio Miralem Pjanic y al francés Blaise Matuidi.

El croata Mario Mandzukic es el único seguro como titular este miércoles, en una delantera que debería estar formada también por Federico Bernardeschi y que mantendrá hasta el último momento la duda sobre la presencia de Cristiano.

De no arriesgar el luso, Allegri puede contar con el argentino Paulo Dybala, que viene de marcar un penalti al Milan, o el joven italiano Moise Kean, que a sus 19 años es la gran sensación del momento al haber firmado cuatro goles en los últimos cuatro partidos.

El partido de este miércoles servirá para revivir el antagonismo entre dos clubes que se cruzaron en la final de la Liga de Campeones de 1996 y en la semifinal del año siguiente.

Ambas eliminatorias fueron favorables para el equipo italiano y desde entonces los neerlandeses nunca han llegado tan alto en la máxima competición europea, por lo que la afición local espera conseguir su "vendetta" en un Johan Cruyff Arena que ha colgado el cartel de "no hay billetes".

-Posibles Alineaciones:

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; y Tadic.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Álex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano o Dybala.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United vs. Barcelona 🇪🇸

Hora: Miércoles 3PM ET / 12PM PT

Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

Campo: Old Trafford

EL BARÇA LLEGA A OLD TRAFFORD DESPUÉS DE TRES AVISOS EN CUARTOS

Fuera de los cuartos de final de la Champions en los tres últimos cursos y en Old Trafford, un campo donde nunca ha ganado, el Barcelona de Ernesto Valverde viaja sobre aviso a Manchester para medirse este miércoles al United, un grande venido a menos, pero que dio una de las sorpresas en octavos al eliminar contra pronóstico al Paris Saint Germain.



Los azulgrana tienen marcada esta competición desde que su jugador insignia, Leo Messi, que ahora también es su capitán, no tuvo problemas en señalar el objetivo en el tradicional discurso antes del torneo Joan Gamper.



Después de caer consecutivamente ante el Atlético de Madrid en 2016 (2-1 y 0-2), el Juventus en 2017 (0-3 y 0-0) y el Roma el pasado (4-1 y 0-3), Messi se refirió a la Champions como "esa copa tan linda" y deseada que los jugadores del Barça quieren que vuelva al Camp Nou.



Hasta ahora ha ido todo como la seda, primeros en la Liguilla con un grupo complicado, sin problemas en los octavos, donde los resultados fueron seguramente mejor que el juego, pero ahora llegará otra eliminatoria que se jugará a la ruleta rusa.



Y el Barça no se fía. No confía en que el mundo del fútbol le dé como máximo favorito ante un equipo en reconstrucción desde que el ciclón Mourinho lo dejó tambaleando.

[🎥 EN DIRECTO] Sigue los primeros minutos del entrenamiento previo al #MUFCBarça en Old Trafford ▶ https://t.co/LSHy5X5bZP 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/5ePT2s4L0I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2019



El primero en recordar que el Barça nunca ha ganado en el "Teatro de los Sueños" fue Valverde, en una respuesta a una cuestión que no venía a cuento y es que los azulgrana, en los cuatro partidos disputados como visitante en el campo del United, no han ganado nunca.



Empataron dos y perdieron dos; y perdieron en partidos de eliminatoria y quedaron fuera de combate. La primera vez fue en la vuelta de cuartos de final de la Recopa de la temporada 1983-84, la segunda en la vuelta de semifinales de la Champions de la 2007-08.



En aquella ocasión, un tanto de Scholes acabó con el Barça, en una eliminatoria que se resolvió por aquel gol y en la que supuso el principio del fin de la etapa de Frank Rijkaard como técnico azulgrana.



Para el partido de mañana, Valverde podría darle músculo a su equipo y alinear a cuatro medios; o igual se decanta por un esquema clásico, una tripleta de medios y un tridente arriba.



En el primer caso, Arturo Vidal formaría parte del once; en el segundo, seguramente no, aunque la fortaleza física del chileno siempre le dará enteros en un partido de estas características.



Lo que sí parece descartada es la presencia de Ousmane Dembélé en el equipo titular. Lesionado muscularmente en la anterior eliminatoria, el francés todavía no ha jugado y sería un riesgo que lo hiciera en un partido con esta exigencia.



De todos modos, la fortaleza atacante del Barça, con Leo Messi autor de 43 goles este curso y Luis Suárez (23), es uno de sus principales argumentos, aunque en el caso del uruguayo lleva tres meses y medio sin marcar un gol como visitante en la Champions.



Pero en Old Trafford, el Barça no solo tendrá que hacer frente a un equipo de fútbol sino también a una atmósfera y un sentimiento de resiliencia; el que inunda Manchester desde el milagro ocurrido en el Parque de los Príncipes.



La remontada calificada como un imposible antes de aquella noche parisina imprime un carácter de luchador al United que no tenía desde la época de Alex Ferguson. Llegó Ole Gunnar Solskjaer y la cara de los 'Diablos Rojos' ha cambiado, dando lugar a un equipo competitivo que sabe de sus debilidades y fortalezas para hacer daño al contrario.



Al Barcelona le esperará una formación aguerrida que tratará de aprovechar los huecos que dejen los 'Blaugrana', saliendo al contraataque y construyendo desde una férrea defensa, precisamente el aspecto en que más ha mejorado el equipo.



Ni Chris Smalling ni Victor Lindelof parecían valores seguros en la época de José Mourinho, pero su nivel se ha incrementado con la llegada de Solskjaer y eso, unido a la aportación del mejor Luke Shaw en el carril izquierdo y de un cumplidor Ashley Young en el derecho, conforman una línea de cuatro competente.

🎙️ Ole: "Si está a su mejor nivel, Paul puede manejar el partido de mañana. Paul tiene que ser el conductor, nos tiene que guiar en ataque . Espero ver un gran partido de él". #MUFC #UCL pic.twitter.com/KJFMEeYpn7 — Manchester United (@ManUtd_Es) April 9, 2019



En el centro del campo, parcela en la que el Barcelona es dueño y señor, el músculo de Nemanja Matic y Paul Pogba irá acompañado por el control de Ander Herrera.



Estos serán los encargados de suministrar los balones a la rapidez de Marcus Rashford, Jesse Lingard y Anthony Martial, pudiendo prescindir Solskjaer de un 'nueve' como Romelu Lukaku hasta la segunda mitad.



Las ausencias más destacadas para el United serán las de Eric Bailly y Alexis Sánchez.



Sin embargo, la buena marcha en Europa ha quedado ensombrecida por malos resultados domésticos en el último mes. El United ha perdido dos encuentros ante el Wolverhampton Wanderers, uno de ellos significó la eliminación en la FA Cup, y otro ante un rival directo por la 'Champions' como el Arsenal.



Esto les ha relegado a la sexta posición, por lo que puede que sus opciones para estar en la máxima competición continental el año que viene pasen por ganar la 'Champions'. Otro imposible para Solskjaer, cuyo primer obstáculo es el Barcelona.



-Posibles Alineaciones:



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford y Martial o Lukaku.



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal o Coutinho, Messi y Suárez.