EFE

El París Saint Germain, que no accede a las semifinales desde 1995, y el Atalanta, revelación absoluta en su primera participación, se medirán en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un partido que representa la ocasión de la vida para ambos clubes.



El estadio La Luz de Lisboa albergará un choque de estilos, entre el tremendo músculo económico del PSG, grande en Francia y todavía en busca de coronarse en Europa, y un Atalanta que a base de organización y captación de talento se ha hecho un hueco entre los más grandes del continente.



Dos equipos con filosofías completamente opuestas se citan en Lisboa, con un PSG en el que el brasileño Neymar Junior, con su ficha de más de 30 millones de euros netos por temporada, gana como todo el Atalanta, en el que los jugadores mejor pagados son los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata y el argentino Alejandro Gómez, con 1,8 millones por año.



El conjunto parisino llega a este duelo con la mejor defensa del torneo (solo 4 goles recibidos) y tras remontar en los octavos al Borussia Dortmund, al imponerse 2-0 en un Parque de los Príncipes a puerta cerrada después de que el cuadro alemán ganara 2-1 la ida, a puerta abierta, en el Signal Iduna Park.





El entrenador Thomas Tuchel debe gestionar una situación de emergencia, pues no estará el argentino Ángel Di María, sancionado, y el francés Kylian Mbappé está en duda, después del fuerte golpe en un tobillo sufrido en la final de la Copa de Francia ganada contra el Saint Etienne.



El delantero campeón del mundo se perdió días después la final de la Copa de la Liga (la segunda copa nacional francesa) y lo dará todo para recuperarse y podría sentarse en el banquillo, pero tendrá difícil salir desde el comienzo.



Además, el argentino Mauro Icardi ha salido de la final de la Copa de la Liga con molestias musculares y también el centrocampista Marco Verratti es duda tras lesionarse en un reciente entrenamiento.

En el Atalanta, el técnico Gianpiero Gasperini perdió por lesión a su portero titular, Pierluigi Gollini, y no podrá contar con el esloveno Josip Ilicic, media punta que arrolló al Valencia en los octavos de final con cinco goles en dos partidos. El jugador sufre problemas personales privados y no está preparado para competir.



Pero la fuerza del Atalanta es el equipo y la organización. Gasperini armó a una plantilla que practica un fútbol total, en el que todos sus jugadores atacan y defienden y en el que Duván, autor de 18 goles en la Serie A, es el terminal ofensivo.



La principal fuente de juego es el "Papu" Gómez, quien dio 16 asistencias en la recién terminada Serie A y quien disputa, tal y como el resto de sus compañeros, el partido más importante de su carrera.



El Atalanta solo se ha medido dos veces con un equipo francés. Fue el Lyon un doble enfrentamiento en la fase de grupos de la Liga Europa 2017-2018, acabado con victoria italiana en casa y empate en Francia.



Por su parte, el PSG ha jugado veinte veces contra equipos italianos, sumando dos victorias, nueve empates y nueve derrotas.



El equipo parisino no accede a unas semifinales de Liga de Campeones desde 1995 y no llegaba a los cuartos de final desde el curso 2016.



Su balance en esta ronda es de un triunfo, en 1995 ante el Barcelona, antes de rendirse en las semifinales ante el Milan, y cuatro eliminaciones, dos veces ante el Barça (2013 y 2015), el Chelsea (2014) y el Manchester City (2016).