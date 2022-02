EFE

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, reconoció este jueves que la eventual baja de Karim Benzema en el Real Madrid cambiaría su análisis del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo martes.

"Es uno de los mejores atacantes del mundo", reconoció Pochettino sobre el delantero francés, en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mañana les enfrentará al Rennes.



"Su ausencia no digo que nos beneficiaría, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y el Madrid tiene una plantilla con grandes jugadores. Pero en el análisis, en la estrategia, no solo del PSG, de cualquier club, se tiene en cuenta si un jugador como él no está en el campo", agregó.



Benzema se recupera de unos problemas físicos en la pierna izquierda tras una lesión sufrida el pasado 23 de enero y su presencia en el decisivo duelo europeo es incierta.



Pochettino consideró el choque con el Madrid "como muy importante", pero pidió concentrarse en el duelo contra el Rennes, el único rival de la primera división francesa que les ha batido en Liga.



"Ganar el partido de mañana será la mejor preparación para llegar el martes en óptimas condiciones", dijo.



El técnico argentino afirmó que el nivel de su equipo ha mejorado en las últimas semanas y puso como ejemplo el buen partido que completaron el pasado fin de semana contra el Lille (1-5), actual campeón de Francia.



"Subimos el nivel de concentración y disponibilidad con el balón y sin posesión mejoramos la presión. Es una señal de que podemos ir mejorando. El trabajo empieza a verse ahora que entramos en los momentos decisivos de la temporada", aseguró.



Pochettino se deshizo en alabanzas hacia Kylian Mbappé, sobre quien estarán puestos muchos focos el próximo martes, después de que el pasado verano mostrara su interés de jugar en el Madrid, algo que puede concretarse al final de esta temporada, cuando finaliza su contrato con el PSG.



El entrenador reconoció que han adaptado el sistema de juego para darle más libertad en ataque, tras comprobar que puede ser decisivo en cualquier puesto de delantero.



"No se le puede encasillar, tiene que sentir libertad de poder moverse por todo el ataque, tiene que sentir libertad de movimiento para dar lo mejor en el campo", explicó.



"Tratamos de adaptar el sistema para que pueda encontrar huecos por la derecha, la izquierda o el centro", agregó.