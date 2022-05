Con información de EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, negó que el 0-4 que le hizo el Barcelona al Real Madrid hace unas semanas le pueda ayudar a preparar la vuelta de semifinales contra los Blancos.

PEP 💬 ”Para eliminar al Real Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve solo uno”.



"Solo he podido ver los mejores momentos. No he visto el partido completo en detalle. Sé que Carlo (Ancelotti) hizo algo tácticamente que no haría, así que no creo que pueda sacar nada de ahí que nos ayude este miércoles", dijo Guardiola en rueda de prensa.

Pese al buen resultado obtenido en casa, Guardiola no se confía. "La calidad de los dos equipos hizo que hubiera siete goles. Podía haber ido mejor, pero también podía haber ido peor, en el fútbol nunca se sabe. Sabíamos que era cuestión de dos partidos y que no se iba a decidir en el Etihad. Para ganar al Real Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve solo uno", comentó Pep.





Guardiola también alabó a su homólogo Ancelotti, después de que el italiano se hiciera con el título en España.



"Le felicito por ello. Le admiro, ha estado por todo el mundo, en muchos países, con equipos fantásticos. Siempre ha hecho un fútbol muy bueno y además es una persona excepcional. Le conocí hace muchos años y siempre es tranquilo y controla sus emociones a la perfección".