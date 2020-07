GOAL

¿Pesimismo o realidad? En la rueda de prensa previa al partido frente al Norwich, correspondiente a la última jornada de la Premier League, Pep Guardiola sorprendió con una confesión que enciende alarmas en Inglaterra: “No estamos preparados para jugar contra el Real Madrid”.

El entrenador del Manchester City, quien ya puso el foco en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, cree que su equipo debe mejorar bastante para avanzar de ronda, a pesar de que cuenta con ese 1-2 a favor conseguido en el Santiago Bernabéu, en aquel ya lejano 26 de febrero."

“Tras el partido contra el Arsenal (derrota 2 a 0 en la FA Cup) diría que no estábamos preparados para jugar contra el Madrid. Contra el Watford estuvimos algo mejor, pero aún tenemos que mejorar”, agregó el catalán. Y continuó analizando la eliminatoria: “Creo que tanto el Madrid como nosotros queremos pasar. No podemos negar que el Madrid tiene más experiencia que nosotros, y sabemos que para pasar tendremos que hacer un gran partido. Esto es lo único en lo que pienso o me centro. A partir de ahora cada día, cada entreno será un examen para mí, para ver qué jugadores están más preparados para enfrentarnos al Madrid”.

La buena noticia para Pep Guardiola es que podrá tener a casi toda la plantilla disponible para recibir al Real Madrid. “Creo que contra el Madrid todos estarán en forma, excepto (Benjamin) Mendy, quien está suspendido. Los otros están en forma”, repasó.