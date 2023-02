EFE

El Napoli se impuso este martes por 0-2 al Eintracht Frankfurt con goles de Viktor Osimehn y Giovanni di Lorenzo con lo que el líder del torneo italiano deja la puerta abierta para meterse en cuartos de final de la Champions League.



El resultado es más que justo y los goles hubieran podido ser más y, salvo una buena fase del Eintracht al comienzo, el equipo italiano impuso su voluntad el campo de manera casi permanente.



El Napoli empezó tratando de controlar el partido a través de la posesión del pelota y muy pronto dio un primer aviso con un balón largo al área para Kvarashkelia que al final no alcanzó a controlar.



Pasados los cinco minutos se inició una buena fase del Eintracht que pareció anunciarse con un buen desborde por la derecha de Lindströn, cuyo centro, después de que lo cortase Meret, dio origen a dos remates. Uno de Kamada, bloqueado por un defensa; y otro de Kolo-Muani, que se fue desviado cerca del segundo poste.



Fue una fase en la que el Eintracht logró poner el partido en el terreno del Napolia punta de recuperaciones de pelota en el centro del campo y lanzando ataque rápidos que sin embargo no llegaron a crear nuevas situación de peligro.



Después, pasado el cuarto de hora, el Napoli volvió y empezó a mandar en el campo. Las ocasiones también empezaron a llegar. Primero un contragolpe en el 14 en el que al final Viktor Osimeh no llegó al remate.



Luego, en el 18', en un saque de esquina, estuvo a punto de producirse un gol en propia puerta cuando Kamada trató de despejar de cabeza y terminó exigiendo a Kevin Trapp; que en el 19 salvó otra vez a remate de Kvaraskhelia, En el 34 Hiiving Lozano remató al poste y casi inmediatamente se produjo un penalti, por falta de Aurelio Buta contra Osimeh, en el que Trapp le ganó el duelo a Kvaraskhelia.



El Napoli mandaba y tenía claras ventajas en cuanto a posesión de pelota pero el gol llegó de manera atípica, tras una recuperación de pelota en la propia mitad tras un pase impreciso de Mario Götze en el minuto 40. Lobotkas le metió un pase largo a Lozano, que soltó un centro al área pequeña donde apareció Osimehn para empujar el balón al fondo de la red.



La fórmula -centro de Lozano y gol de Osimehn- se repitió a los pocos segundos pero el tanto se anuló por fuera de lugar de este último.



Si en la primera parte el Napoli había sido dominador, en la segunda fue abrasivo. El Eintracht casi no lograba salir de su propia mitad y una de la pocas veces que lo logró terminó quedándose con diez hombres por falta de Kolo Muani sobre Aguisah, cerca del área contraria.



Trapp había logrado evitar el segundo en el minuto 56 al ganarle de forma increíble un mano a mano a Kvarashkelia, pero en el en el 65' no pudo hacer nada ante un remate de Di Lorenzo a pase de tacón de Kvarashkelia.